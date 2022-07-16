"Крылья Советов" начали сезон с победы над "Оренбургом" - 4:2

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В матче первого тура "Крылья Советов" встречались в гостях с "Оренбургом". Счет в матче открыли хозяева поля. На 31 минуте встречи Иван Башич подал угловой, и мяч рикошетом от Дмитрия Цыпченко и штанги оказался в воротах Ивана Ломаева – 1:0.

На 49 минуте встречи "Крылья" сравняли счет: с передачи Максима Глушенкова Роман Ежов в касание переправил мяч в ворота – 1:1.

Через пять минут голеадор и ассистент поменялись местами. После передачи Гленна Бейла Роман Ежов сделал голевую передачу Максиму Глушенкову, который вывел самарцев вперед – 1:2.

На 73 минуте встречи, получив мяч от Дениса Якубы, Максим Глушенков красивым дальним ударом оформил дубль и довел счет до 1:3.

На 83 минуте встречи Тимур Аюпов после второго углового подряд сократил отставание в счете – 2:3. Но уже через минуту Денис Якуба, перехватив мяч в центре поля, продвинулся вперед и дальним ударом установил окончательный счет встречи 2:4.

Во втором тайме выйдя на замену дебютировали в составе "Крыльев" заявленные накануне Владимир Хабулов, Владислав Шитов и Роман Евгеньев

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны "Зенита". Игра состоится в пятницу, 22 июля, в 21:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"