Я нашел ошибку
Главные новости:
"Парни показали игру и характер".
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с победой в первом матче нового сезона
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны "Зенита".
"Крылья Советов" начали сезон с победы над "Оренбургом" - 4:2
В отдельных провинциях уровень тревоги повышен до самого высокого - красного (чрезвычайная опасность).
В Испании из-за сильной жары с 10 по 15 июля умерли 360 человек
Школьники из России принимали участие в индивидуальном порядке на площадке МФТИ.
Российские школьники в Швейцарии победили на международной олимпиаде по физике
Игорь Малиновский участвовал в Кубке мира по биатлону. В его активе победы на чемпионатах мира и Европы среди юниоров.
На Камчатке пропал вертолет, которым управлял биатлонист Малиновский
Чаще напоминайте ребенку, что можно и что нельзя делать на водоеме. Вода ошибок не прощает тем, кто себя не бережет!
Врач-педиатр: в период каникул наших детей подстерегает повышенная опасность на водоемах
Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой.
В Самарской области ожидается жара +30, +33 С
Самарец познакомился с прохожими и оказался ограблен
Самарец познакомился с прохожими и оказался ограблен
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.26
-0.27
EUR 58.34
-0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Росреестр СО: состоится прямая линия с начальником отдела регистрации земельных участков Павелом Найдовским
В Самарской филармонии отметили День российской почты и юбилей Самарского почтамта
Тольяттинцев приглашают на открытие Эко-Парка Шлюзовой
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

"Крылья Советов" начали сезон с победы над "Оренбургом" - 4:2

16 июля 2022 20:59
191
Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны "Зенита".

В матче первого тура "Крылья Советов" встречались в гостях с "Оренбургом". Счет в матче открыли хозяева поля. На 31 минуте встречи Иван Башич подал угловой, и мяч рикошетом от Дмитрия Цыпченко и штанги оказался в воротах Ивана Ломаева – 1:0.

На 49 минуте встречи "Крылья" сравняли счет: с передачи Максима Глушенкова Роман Ежов в касание переправил мяч в ворота – 1:1.

Через пять минут голеадор и ассистент поменялись местами. После передачи Гленна Бейла Роман Ежов сделал голевую передачу Максиму Глушенкову, который вывел самарцев вперед – 1:2.

На 73 минуте встречи, получив мяч от Дениса Якубы, Максим Глушенков красивым дальним ударом оформил дубль и довел счет до 1:3.

На 83 минуте встречи Тимур Аюпов после второго углового подряд сократил отставание в счете – 2:3. Но уже через минуту Денис Якуба, перехватив мяч в центре поля, продвинулся вперед и дальним ударом установил окончательный счет встречи 2:4.

Во втором тайме выйдя на замену дебютировали в составе "Крыльев" заявленные накануне Владимир Хабулов, Владислав Шитов и Роман Евгеньев

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Санкт-Петербурге против чемпиона страны "Зенита". Игра состоится в пятницу, 22 июля, в 21:00, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   ФК "КС"

Теги: Крылья Советов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
"Парни показали игру и характер".
16 июля 2022, 21:58
Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов" с победой в первом матче нового сезона
"Парни показали игру и характер". Футбол в Самаре
159
Соглашение футболиста с нашим клубом рассчитано на 2 года.
15 июля 2022, 20:20
Роман Евгеньев - воспитанник московского "Динамо" подписал контракт с "Крыльями Советов"
Соглашение футболиста с нашим клубом рассчитано на 2 года. Футбол в Самаре
590
В минувшем сезоне Первой лиги Шитов провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач.
15 июля 2022, 19:24
"Крылья Советов" арендуют нападающего "Спартака" Владислава Шитова
В минувшем сезоне Первой лиги Шитов провел 28 матчей, в которых забил 13 голов и отдал 6 голевых передач. Футбол в Самаре
542
В центре внимания
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
15 июля 2022  12:14
В Самарской области подвели предварительные итоги ЕГЭ-2022
631
В
15 июля 2022  11:12
В "РКС-Самара" обновили список адресов, где происходят частые засоры по вине жителей
373
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
14 июля 2022  13:50
Дмитрий Азаров проверил ход строительства трассы и моста через Волгу
661
В Самарской области появился новый министр
14 июля 2022  10:29
В Самарской области появился новый министр
516
Соответствующее постановление подписал Губернатор Дмитрий Азаров. Министром назначен Артур Абдрашитов.
13 июля 2022  16:44
В Самарской области создано министерство туризма
781
Весь список