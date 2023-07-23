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«Крылья Советов» начали сезон с гостевой победы над «Ахматом» - 2:1
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«Крылья Советов» начали сезон с гостевой победы над «Ахматом» - 2:1

23 июля 2023 15:26
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В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают калининградскую «Балтику».

В первом туре нового сезона Мир РПЛ «Крылья Советов» в Грозном на «Ахмат Арене» встречались с «Ахматом».

Cчет в матче был открыт на 13 минуте встречи. Сольный проход Бенхамин Гарре завершил точным ударом по воротам Георги Шелии – 0:1.

На 85 минуте игры, получив мяч от Николая Рассказова, Сергей Бабкин продемонстрировал дриблинг и, освободившись от защитников, ударом из штрафной довел счет до 0:2.

В компенсированное к матчу время Сергей Карасев после просмотра VAR за игру рукой Романом Евгеньевым назначил пенальти в ворота «Крыльев», который реализовал Гамид Агаларов – 1:2.

В следующем матче «Крылья Советов» на «Солидарность Самара Арене» принимают калининградскую «Балтику». Игра 1 тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России состоится в среду, 26 июля, в 19:30, сообщает пресс-служба ФК "КС".

 

Фото:   пресс-служба ФК "КС"

Теги: Крылья Советов Самара

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