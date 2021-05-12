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«Крылья Советов» через считанные минуты начнут борьбу за Кубок России по футболу

12 мая 2021 20:40
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Поддержать любимую команду вместе со своими земляками приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Игроки команды «Крылья Советов» через считанные минуты начнут борьбу за Кубок России по футболу. Соперник волжан – московский «Локомотив». Самый важный и ответственный матч пройдет на стадионе «Нижний Новгород».

Поддержать любимую команду вместе со своими земляками приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Я в Нижнем Новгороде, как и обещал команде, болельщикам. По дороге провел целый ряд встреч с нашими соседями, проговорили вопросы взаимодействия, инвестиционной политики работы Научно-образовательного центра «Инженерия будущего» и добрался до Нижнего Новгорода, где окунулся в праздничную футбольную атмосферу, которую, хочу сказать, в первую очередь, создают болельщики «Крыльев Советов». Все в хорошем, приподнятом настроении – болеют за любимую команду», – поделился своими впечатлениями глава региона.

 «Сегодня радостная новость – мы получили лицензию. Я в этом не сомневался. Нужно было некоторые формальности преодолеть. Мы оперативно решили все вопросы, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И сегодня я позвонил главному тренеру команды Игорю Витальевичу Оськину, поделился новостью и пожелал команде успехов. Еще сказал о том, что предполагается поощрить ребят после победы в Кубке».

Губернатор приободрил перед матчем всех игроков команды, которые переживают и волнуются перед самым ответственным матчем сезона.

«Верим в команду. Она уже много достигла и участие в финале Кубка России – это уже замечательное достижение, но мы рассчитываем на большее. Уверен, будут болеть и нижегородцы, и самарские болельщики, которые находятся здесь, в Нижнем Новгороде, и, конечно, огромная армия любителей футбола будет переживать за нашу команду, вселять в них уверенность на самарской земле», – отметил Дмитрий Азаров и добавил, что главное – всегда верить в команду, быть с ней: и в печали, и в радости, и в победах, и в поражениях.

«Ребята сегодня – а у нас замечательная команда – отдают все силы игре, выкладываются на сто процентов. Такой командой я горжусь, как и все болельщики «Крыльев Советов», – отметил Дмитрий Азаров.

Теги: "Крылья Советов" кубок России

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