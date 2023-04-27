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Иван Ломаев и Илья Гапонов стали гостями двух самарских школ перед матчем с «Зенитом»

Футболисты «Крыльев Советов» Иван Ломаев и Илья Гапонов стали гостями самарских школ №3 и №99. В преддверии матча с «Зенитом», развлекательная программа которого будет посвящена современному искусству, игроки посетили уроки ИЗО.

Кроме того, ребята и учителя получили возможность пообщаться с игроками, взять у них автограф и сфотографироваться, а Илья Гапонов даже сыграл с мальчишками из 99 школы в футбол. Также ученики получили от футболистов приглашения на предстоящий матч с «Зенитом», который пройдет 29 апреля на «Солидарность Самара Арене».

– Потрясающие эмоции. Нам сейчас особо нужна поддержка, безумно приятно получить ее от ребят. В нас верят, нас поддерживают – это то, что важно для всех в нашем коллективе. Мы будем выкладываться на все 100% в каждом оставшемся матче, чтобы оправдать ожидания наших болельщиков. Спасибо школам за гостеприимство, увидимся на стадионе! – отметил голкипер «Крыльев» Иван Ломаев.

Если вы хотите, чтобы игроки «Крыльев» пришли в вашу школу, необходимо оставить заявку. Подробности – здесь, сообщает пресс-служба ФК "КС".

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Фото: пресс-служба ФК "КС"