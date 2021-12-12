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Игорь Осинькин: Такие победы особенно приятные

12 декабря 2021 13:22
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Игорь Осинькин: Такие победы, как сегодня, особенно приятные

Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин поделился эмоциями после матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против "Рубина" (2:0).

– Первый тайм было некое продолжение матча с ЦСКА. Там у нас были моменты, мы играли достаточно быстро, но мяч в ворота не шёл. Иногда такие победы, как сегодня, даже приятнее в какой-то мере. Потому что на протяжении всей игры мы были ближе к голу. Но после того, как мы его забили, появились ситуации, которые заставили нас очень сильно переживать. Соперник имел определённые подходы к нашим воротам, но и мы продолжали контригру, которую мы потом подкрепили голом Пиняева.

 

Теги: Крылья Советов Прямая речь/Интервью

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