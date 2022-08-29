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Игорь Осинькин: Рады победить в Грозном. Здесь никому не бывает легко

29 августа 2022 15:11
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча против «Ахмата».

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин подвел итоги матча 7-го тура МИР РПЛ против «Ахмата» (2:1).

– Мы хорошо настроились на этот матч эмоционально. У нас не было пять матчей побед. Эти матчи не были плохими, кроме игры с «Зенитом», но не было побед, мы слишком легко пропускали голы. Настрой был хорошим, начало у нас получилось, но все перевернул необязательный гол. Можно сказать, мы забили сами себе. Но то, как мы вернулись в игру, то, как мы играли до удаления, было хорошей игрой. Заслуженно сравняли счет. У нас была инициатива, хорошие подходы. После случилось удаление. После него «Ахмат» сыграл для зрителей и для себя самих, а они всегда играют с позиции силы, сыграл в свой футбол. Несмотря на то, что у них было на игрока меньше. Все-таки, пожалуй, по количеству моментов мы наиграли на победу. Мы ей очень рады, здесь никому легко не бывает.

– Команда несколько раз по ходу матча перестраивалась с тактики на тактику. Что можете об этом сказать?

– Много факторов. У нас все центральные защитники здоровы, в других позициях есть дефицит из-за травм. Поэтому мы сыграли в три центральных защитника, понимая, что и «Ахмат» будет играть в эту схему. Мы использовали большинство футболистов, которые сейчас готовы к этой схеме. Сказать, что я ей полностью удовлетворен, не могу. Но есть определенные вещи в плане быстрого реагирования игроков на тактическое перестроение. В пятерку в обороне мы играли много раз. В атаку для себя мы сыграли впервые. Обстоятельства заставили нас так сыграть. Считаю, что это полезный и хороший опыт. Когда результат положительный, можно все записать в плюс.

– Сейчас у «Крыльев» будет очень плотный график. Игра со «Спартаком» уже во вторник. Расскажите о планах команды перед этой встречей.

– Когда мы получили расписание, у нас был цейтнот. Надо было быстро принимать решения, менять планы. Мы переночуем в Грозном и проведем на следующий день здесь восстановительную тренировку. После – летим в Москву, проводим предыгровую тренировку, затем уже игра. У нас будет много восстановления. Иначе не получится играть со «Спартаком» на третий день.

 

Фото:   ФК "КС"

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