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В Самарскую область не пустили 48 иностранцев

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В Самарскую область не пустили 48 иностранцев

Всего за прошедшую неделю сотрудниками полиции проверено свыше 35 иностранных граждан. В отношении двух нарушителей, осуществляющих трудовую деятельность в качестве разнорабочих,  составлены протоколы об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации».

В настоящее время проводится работа по установлению и привлечению работодателей указанных иностранных граждан к административной ответственности, предусмотренной статьей 18.15 КоАП РФ, санкция по которой для физических лиц предусматривает наложение административного штрафа в размере от 2 тыс. рублей до 5 тыс. рублей, для должностных лиц от 25 тыс. рублей до 50 тыс. рублей, для юридических лиц от 250 тыс. рублей до 800 тыс. рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

По итогам рейда сотрудниками органов внутренних дел принято 48 решений о неразрешении въезда на территорию Российской Федерации в отношении иностранных граждан, нарушивших российское законодательство.

Кроме того, из центра временного содержания иностранных граждан областного главка осуществлены мероприятия по обеспечению убытия за пределы Российской Федерации 15 иностранных граждан, в отношении которых приняты решения об административном выдворении или депортации. В отношении нарушителей также будут приняты решения о неразрешении въезда в Российскую Федерацию.

Сотрудниками органов внутренних дел проведена работа по установлению и привлечению лиц, привлекших к трудовой деятельности иностранных граждан без разрешительных документов. Так, трое работодателей, установленных полицейскими, по решению суда привлечены к административной ответственности, предусмотренной ч.1,3 ст.18.15 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства». Им назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 925 000 рублей.  

Сотрудники полиции обращают внимание на то, что профилактические мероприятия на территории Самарской области проводятся на постоянной основе. Обо всех фактах нарушения законодательства можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112.

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