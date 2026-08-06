СамГМУ укрепляет систему довузовской подготовки: в проекте «Базовые и опорные школы» участвует 70 учебных заведений

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России (СамГМУ) подвели итоги ежегодного конкурса среди общеобразовательных организаций по проекту «Базовые и опорные школы СамГМУ», который проводится при поддержке Министерства образования Самарской области. По результатам конкурсного отбора к проекту в 2026–2027 учебном году присоединятся 5 новых базовых и 1 опорная школа. Всего в уникальном проекте «Базовые и опорные школы СамГМУ» теперь участвуют 70 учебных заведений, включая 61 базовую и 9 опорных школ.

Новыми базовыми школами СамГМУ стали школа с углубленным изучением отдельных предметов «Дневной пансион-84» г. Самара, средняя общеобразовательная школа № 10 имени полного кавалера ордена Славы Петра Георгиевича Макарова г. Жигулевск, школа № 3 г. Чапаевск, школа № 14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф. Шутова г. Сызрань, а также школа № 3 г. Похвистнево. Статус опорной школы получила самарская школа № 26 имени дважды Героя Социалистического Труда Д.И. Козлова.

«В Самарской области большое внимание уделяется профориентации подрастающего поколения. В регионе создаются все условия для того, чтобы школьники знакомились с востребованными профессиями, пробовали себя в науке и технике, творчестве, спорте: по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева для ребят работают классы «Российские технологии», также в школах открыты предпрофессиональные классы – в том числе медицинские, действуют кружки и секции, реализуется единая модель профориентации «Билет в будущее». В рамках проекта «Базовые и опорные школы СамГМУ» наши дети получают уникальный опыт и знания о современной медицине, знакомятся с технологическими разработками, передовым оборудованием. Это во многом способствует выбору будущей профессии. Отмечу, что химия и биология в Самарской области – в числе приоритетных предметов ЕГЭ по выбору», – рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Помимо образовательных учреждений Самарской области, в числе участников проекта «Базовые и опорные школы СамГМУ» школы из Санкт-Петербурга, Кировской области, Чувашии, Пензенской и Ульяновской областей, Ставропольского края. Конкурс проводится уже пять лет в рамках трансформации образовательной деятельности СамГМУ.

Проект позволяет школьникам с 1 по 11 класс погрузиться в мир медицины, ближе познакомиться с профессией врачей и узнать об обучении в СамГМУ. Учащиеся получают доступ к научной библиотеке, а также могут заниматься в структурных подразделениях СамГМУ, где отрабатывают практические умения.

«Для нас проект «Базовые и опорные школы» — это системная работа по формированию непрерывного медицинского образования, которая начинается задолго до поступления в вуз, — комментирует ректор СамГМУ член-корреспондент РАН Александр Колсанов. — Мы заинтересованы в том, чтобы ребята из разных уголков Самарской области и других регионов имели равный доступ к качественной профильной подготовке, могли попробовать себя в медицине ещё в школьные годы и сделать осознанный выбор будущей профессии. Конкурсный отбор школ позволяет нам не только расширять географию проекта, но и поддерживать те учебные заведения, которые готовы внедрять современные образовательные стандарты и создавать у себя полноценные медицинские классы. В итоге мы получаем мотивированных абитуриентов, которые приходят в университет уже с базовыми практическими навыками и пониманием специфики врачебной работы».

Обучение в базовых школах преимущественно проходит в дистанционном формате, а в опорных учреждениях реализуется расширенная программа, включающая очные курсы. Занятия проводятся в специализированных медицинских классах, оборудованных по стандартам СамГМУ. Кабинеты оснащены анатомическими моделями, созданными в УИЛ морфологии и УИЛ молекулярной биологии СамГМУ, тренажерами для отработки навыков первой помощи, медицинскими инструментами для обследования пациентов. Также на занятия из университета привозятся хирургические симуляторы и другое необходимое оборудование. Кроме того, для школьников проводятся экскурсии в научные, инновационные подразделения СамГМУ, а также учебно-исследовательские лаборатории, где ребята знакомятся с работой учёных и высокотехнологичным оборудованием, что позволяет им погрузиться в исследовательскую атмосферу вуза.

Кроме того, в школы регулярно приезжают студенты и преподаватели СамГМУ, которые в неформальной обстановке рассказывают о жизни вуза, проводят лекции и мастер-классы. Это помогает будущим абитуриентам лучше понять специфику медицинского образования и сделать осознанный выбор профессии.