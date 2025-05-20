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Игорь Осинькин остался приоритетным вариантом на пост тренера «Крыльев Советов»

20 мая 2025 15:15
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Игорь Осинькин остался приоритетным вариантом на пост тренера «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин остается приоритетным вариантом на данную должность. Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Роберт Тер-Абрамян.

По словам функционера, дальнейшие решения будут приниматься на следующей неделе. При этом рассмотрение всех возможных кандидатур является «нормальной историей».

«Мы сейчас сконцентрированы на лицензировании, суде с "РТ-Капиталом" и двенадцатом "финале" с "Факелом". Впереди не самая простая неделя, но уверен, мы справимся. Потому что мы одна команда, не только на поле, но и в жизни»,— отметил гендиректор «Крыльев Советов».

После 29-го тура Российской премьер--лиги самарская команда занимает десятое место в турнирной таблице и пока не обеспечила себе сохранение прописке в элите российского футбола на будущий сезон, пишет Коммерсантъ-Волга.

Теги: Крылья Советов Футбол

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