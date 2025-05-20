Игорь Осинькин остался приоритетным вариантом на пост тренера «Крыльев Советов»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин остается приоритетным вариантом на данную должность. Об этом сообщил генеральный директор самарского клуба Роберт Тер-Абрамян.

По словам функционера, дальнейшие решения будут приниматься на следующей неделе. При этом рассмотрение всех возможных кандидатур является «нормальной историей».

«Мы сейчас сконцентрированы на лицензировании, суде с "РТ-Капиталом" и двенадцатом "финале" с "Факелом". Впереди не самая простая неделя, но уверен, мы справимся. Потому что мы одна команда, не только на поле, но и в жизни»,— отметил гендиректор «Крыльев Советов».

После 29-го тура Российской премьер--лиги самарская команда занимает десятое место в турнирной таблице и пока не обеспечила себе сохранение прописке в элите российского футбола на будущий сезон, пишет Коммерсантъ-Волга.