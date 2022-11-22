Игорь Осинькин: Мы будем сражаться во всех оставшихся матчах «Крыльев»

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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин дал большое интервью клубной пресс-службе.

Промежуточные итоги после 17-ти туров РПЛ

Конечно, много вводных деталей, которые надо озвучить, чтобы понять, как мы проводили эти 17 туров. Они прошли очень сложно для нас. Мы зашли в сезон с большими потерями, два человека у нас ушло, пятеро из стартового состава сломались. Это произошло в течение двух недель. Нам было очень сложно. Сложно говорить о стабильной игре, набирать очки. Хотя по качеству игры и в тот момент, и в весенней части чемпионата, мы явно нигде не проваливались. Может, чуть хуже из всех был матч с «Химками». И если не брать игру с «Зенитом», где к 10-й минуте было два пенальти. В остальных матчах, я считаю, что мы сыграли неплохо. Даже матч со «Спартаком», где было крупное поражение. Но у нас были более яркие моменты, более близкие к голам, чем у «Спартака». Последние мячи мы пропустили уже перед финальным свистком, когда мы пытались отыграться. Один раз у нас это получилось. По той игре не чувствовалось, что соперник безоговорочно нас обыгрывает. У нас всегда был шанс на победу или ничью.

В остальных матчах, где мы даже проигрывали – это «Динамо», ЦСКА, два матча с «Ростовом», думаю, в каждом из них мы могли победить. В большинстве таких игр по количеству моментов, мы имели больше, чем соперник. Практически во всех матчах этого сезона, во всех ничейных матчах этого сезона, мы имели моментов больше, чем соперник. Но где-то реализация, где-то недостаток концентрации, где-то наши проблемы, которые мы, как показалось, решаем, но не решили, где-то стандарты в обороне. В итоге мы имеем меньше очков, чем в прошлом сезоне на этом отрезке. Но мы готовимся сражаться дальше.

О количестве очков, которые команда не добрала в этом сезоне

Если мы в тренерской среде начинаем вспоминать матчи, то это, в первую очередь, «Локомотив», домашние матчи с «Факелом» и «Торпедо», «Краснодар», «Химки». Матч против подмосковной команды был не очень хорошим по качеству. Но мы не забили пенальти, забей его, мы могли сразу повернуть игру в свою сторону. Это уже не мало. Были матчи, которые мы проиграли, где мы претендовали на очки. Обычно так сильно в одну сторону не бывает с везением. Но тут так получилось. У нас не получается дружбы с VAR. С этой стороны мы тоже бы надеялись на несколько очков. Но нам надо не жаловаться, а с этой стороны также становиться сильнее.

О реализации команды

Мы никогда не ругаем нападающих за то, что они не забили гол. Это очень тонкая материя – забитые голы. Мы должны организовывать свою тренировочную работу так, чтобы как можно больше забивать голов, мы должны тренировать завершение. Но то, с каким процентом надежности мы в той или иной ситуации забиваем голы, на это сложно повлиять. Сложно повлиять на это, когда у тебя большая текучка в группе атаки. У нас не было стабильного состава. Это тоже в нашей игре – потенциал для развития. Очень много пропустили Пиняев, Ежов. Позиция атакующего полузащитника – на ней у нас много сыграло человек. Рахманович приехал позже остальных. Он пришел в чемпионат, где он новый человек, ему надо присмотреться, понять нашу игру. Не всякий футболист может легко и быстро ее принять. Все эти перестановки влияют на реализацию.

Мы много не реализовали. Среди этого было и пенальти, но они должны быть за скобками. Это не связано с реализацией моментов, которые создаются в игре. Мы тренерским штабом подсчитывали даже моменты, которые мы создавали со стандартов. И мы там не были в минусе. Нам есть над чем работать. Работа больше должна идти в плане психологии, уверенности в себе, стабильности состава.

О травмах футболистов

Несколько ситуаций предугадать невозможно. Это травмы Пиняева и Иванисени. Фернандо и Барач получили травмы в самом последнем матче перед чемпионатом. Но без игр нельзя. Травмы – это часть игры, часть футбола. Мы еще никого не взяли, кто-то у нас ушел, большое количество травм, все это накопилось. Но эти места занимали молодые футболисты. В тех матчах, где они играли, мы должны были побеждать. Это значит, что к нашей молодежи нет претензий. Да, бывают сложности, трудности, когда много молодых игроков одновременно в составе. Но каждый из них показывал достойный футбол, у них было много практики в кубковых матчах. А за них мы не можем предъявить больших претензий. В том числе, этим ребятам.

О том, чем доволен после 17 туров чемпионата

Команда в целом сохраняет свой стиль. У нас были потери, которые нужно связать не только с летним, но и с зимним периодом. У нас ушла большая группа игроков. Они давали базу для стабильности игры. Мы смогли весной заменить их игроками, потому что у нас были все здоровы. Но в летнее межсезонье было большое количество травмированных. Надо было напоминать ребятам, возвращаться к базовым настройкам. К тому, с чего мы обычно начинаем. Мы говорили о стиле, о том, как мы хотим играть, как видим футболистов в том или ином эпизоде игры. Мы хорошо играли, нет претензий к ребятам. Но мы больше подстраивались к ситуации. Не развивались в ситуации дальше, чтобы были следующие шаги для улучшения. Мы, имея проблемы, немного затыкали дыры, затыкали проблемы. Искали решения. Были моменты, когда мы остались без атакующих полузащитников. Был момент, когда остался один крайний защитник.

Поэтому Солдатенков поиграл крайнего защитника, мы играли в тройку, Саша играл и опорного полузащитника. Мы много экспериментировали. Эксперименты, во многом, были вынуждены. Но опыт мы получили хороший, он останется с нами. Мы все время должны быть сильнее. Недавно прочитал хороший афоризм: «Самолет против ветра тоже взлетает». Это про нас в этом сезоне. Мы должны были поставить свою игру, чтобы в каждой ситуации, даже когда есть проблемы, мы должны играть в тот футбол, по которому нас знают.

О Сергее Пиняеве

Он прошел большой путь. Эти 17 туров для него были неоднозначные, неодинаковые. Были два тура, где он сыграл в том статусе, что он игрок основного состава. Что он не подменяет кого-то. В этот момент была травма, которая даже ставила под сомнение все его будущее. Это даже не травма, болезнь. Она заставила его иначе посмотреть на жизнь, на то, как надо ко всему относиться. Он, как умный человек, смог сделать правильные выводы. Надо биться в любой ситуации, в ситуации, выжимать максимум из своего состояния. В профессиональном плане – это 24 на 7, это то, что не на тренировке, не на теории, надо подчинить себя цели. По питанию, восстановлению, дисциплинировать образ жизни.

Сейчас это направление в мире широко обсуждается. Вопросы подготовки и восстановления, диетология, отношения ко сну. Это выходит на высочайший уровень. Все понимают, что для развития, для следующего шага очень важно соблюдать те разработки, которые сейчас уже есть. Пиняев, как умный человек и футболист, изучил это, занимается дополнительно. Мы видим, что он стал сильнее. Он наладил вопросы с питанием, сбросил вес. Это в прямую отразилось на его выносливости, на объеме его работы. Это другой Пиняев, это не маленький мальчик Сергей, который пришел к нам. Тогда особо было непонятно, почему он не играл в основном составе. Но ему было 16 лет. Он слишком юный футболист, чтобы играть в основном составе, даже при условии, что он может ярко себя проявить. Надо проявлять терпение, надо его плавно подводить к той работе, которую он будет проводить. Почему тогда не в 14 или в 10 не выпускать игрока, даже если он талантливый. Еще рано. Прогресс Пиняева очевиден – он шел последовательно.

Об игроках «Крыльев» в сборной России

Ценность сборной – это для любого футболиста топ-вызов. Это то, что потом, когда-то, сидя у телевизора лет через 30, можно с удовольствием рассказать своим внукам. Есть игры, вызовы. Кто-то даже, будучи кандидатом, может сказать, что в футбольном плане у него был потенциал. Здесь не может быть случайных ситуаций. Это определенный уровень. То, что наши ребята растут – это понятно. Но то, что они дорастают до такого уровня, в котором их сравнивают с футболистами, которые являются лучшими в стране. То, что у нас несколько футболистов ушло в лучшие клубы страны, то, что у нас футболисты вызываются в сборную, в том числе молодежную, для нас должно быть оценкой того, что мы на правильном пути. Ребята, если говорить не о командных, а об индивидуальных вещах, они растут. Это глупо отрицать. На прошлую игру у нас были вызваны одни футболисты, сейчас другие. Но то, что наши ребята являются кандидатами в сборную, то, что они близко к национальной команде, показывает, что они входят в круг лучших футболистов. Мы показываем своей работой, что все достижимо, надо правильно настроить себя, идти к цели. Самому и вместе с командой. Тогда, я уверен, что многие наши игроки смогут закрепиться в стартовом составе сборной.

О вратарях в «Крыльях»

Прошлый сезон в этом плане, если сравнить с первым кругом этого, объективно получился более стабильным. Мы не так много сделали ошибок. В этом году побольше. Это, конечно, связано с общекомандной нестабильностью. Но, в то же время, прошлый сезон был у нас удачный, в плане влияния вратарей на игру. В этом сезоне, может быть, залетело то, что в прошлом не залетело. Где-то, может быть, синдром второго сезона. Где-то даже нелогично, кто-то поскользнулся, кто-то не добежал. Такая цепь ситуаций влияет на мнение о том, какая у нас вратарская позиция в этом году. Если посмотреть шире, то мы понимаем, что вратари, которые имеют больше игровой практики – это Ломаев и Овсянников – вратари молодые. Оба 1999 года рождения. Они еще формируются, они не могут быть в таком возрасте стабильными вратарями. Потому что во вратарской позиции – опыт – сказывается на качестве игры еще более, чем у полевых игроков. Мы никому не сказали за любые ошибки ни одного слова. В каждой из ошибок, в каждом пропущенном мяче, есть недоработка полевых игроков. Вратарская тема очень сложная, тут больше психологии, справляться с таким давлением и стрессом, они должны без главного тренера. У них есть маленький домик, где есть три вратаря и Виктор Гаус. Виктор Эйрихович сам, в ручном режиме, спокойно влияет на то, как мы ведем себя. Но выбор в первую очередь за мной. Но подготовка на нем. У меня нет в этой ситуации паники. Уровень, который показывают наши вратари, достаточно высокий.

Сейчас много играл Овсянников, в прошлом сезоне он получил значительно меньше времени. Мы из бригады молодых футболистов получаем более четкую, сильную команду, мы не боимся подменить вратаря, а это очень важно, потому что в таком возрасте опыта всегда будет не хватать. Как поведет себя молодой вратарь на таком уровне – это всегда маленькая лотерея. У них уже не будет боязни играть. Роль Евгения Фролова важна. Он опытный футболист, мы уверены в его уровне. Когда нам нужно будет, а мы помним это по игре с «Ахматом» в Кубке России, мы всегда можем на него надеяться. Его профессионализм, умение работать, быть частью команды, стремление себя улучшать – это важно для наших молодых вратарей, это опытный дядька. У каждого вратаря в нашей команде есть определенная роль. Я ничего не хочу там менять, у нас очень хорошие вратари.

Про матч с «Пари Нижним Новгородом»

Мы действительно в этой игре спаслись в концовке. Не было везения, не было мастерства. Но то, что команда не бросила играть, не только в этом матче, мы шли большими силами вперед, создавали моменты, надеялись на другой результат, это приятно. В матче с нижегородцами нас, возможно, вознаградила фортуна. У нас и раньше были неплохие концовки. Был незащитанный гол с «Краснодаром», отмененный гол с «Ростовом», мы должны бил там побеждать или играть вничью. Это те моменты, когда мы уже проявляли характер в концовке. А «Пари НН» – это очень сложная команда. Сложная в плане качества обороны. Оно высокое. Они не так много атакуют, у нас было всего 1 или 2 допущенных удара, притом один – с пенальти. Мы проигрывали, мы чувствовали, что это наш матч, мы должны были идти вперед. Это давление и привело к спасению матча, к моментам, к удалениям. У нас сложный чемпионат, где все умеют играть.

О программе на зимние сборы

Планирование сбора начинается с того, что будет на Кубок. Сейчас стало известно, что мы сможем занять либо первое, либо второе, либо третье место. «Факел» уже точно занял четвертое место. В следующих играх будет решаться, когда мы начнем следующий год. Команды, которые займут первое-второе места, начнут играми 22 февраля. Команда, занявшая третье место, будет играть 26 февраля. От этого зависит длина сборов. От этого зависят наши планы на последнюю декаду февраля. Планировать здесь нам очень сложно. Нам надо просто завершить кубковую часть, чтобы была ясность с календарными датами.

В остальном, мы собираемся 6 января на медосмотр. 6 и 8 января он будет проходить. 8 или 9 января, пока не ясно точно, решаем, нет билетов, нет финишных вещей, мы выезжаем в Турцию. Проводим там три сбора, возвращаемся играть на Кубок. Когда – будет известно потом. Чем мы будем заниматься? Скажу так, что те футболисты, которые к нам пришли, пройдя через сборы, могут сэкономить время, которого у нас нет во время чемпионата. На сборах мы можем давать игровую практику практически всем футболистам. Во время чемпионата мы так не можем. Там большая ответственность, спортивная составляющая, мы должны набирать очки. Если мы играем, мы должны быть готовыми к этому. На сборах, действительно, легче проводить новичков. Они смогут не только тренироваться и получать игровую практику. Футболисты 24 часа находятся вместе, это дает тоже более быстрое погружение в коллектив. Это помогает лучше влиять на игру. Сборы – это время, которое мы проводим вместе. Оно влияет и помогает. Мы попытаемся там дать ребятам то, что, возможно, не успеваем здесь, в чемпионате.

О поддержке самарских болельщиков

Та поддержка, которая есть у меня, у всей нашей команды, очень чувствуется. Мы очень уважаем наших болельщиков. Нас действительно любят. К нам подходят, просят фото, автограф, говорят много хороших слов. Я считаю, что эти слова нас должны тоже заряжать. Конечно, болельщикам хочется, чтобы мы брали больше очков, чтобы мы еще красивее играли. Они точно не должны сомневаться, что мы максимально себя посвящаем футболу. Мы хотим сделать все, чтобы радовать болельщиков, чтобы приносить им удовольствие, чтобы они гордились нашей игрой. Очень сложное время, а болельщики всегда с нами, их поддержка чувствуется. Трудно найти город, где болельщики всегда с нами. Был сложный момент, когда мы только пришли, первые месяцы было сложно. «Крылья» должны били быть на первом месте, но быстро выйти мы не смогли, это было невозможно, такие были изменения в коллективе. Мы старались все делать потихоньку, мы не хотели резко что-то делать. Мы всегда хотим понимать, что, зачем, как последовательно улучшать свою игру. Тогда мы к концу первого круга вышли на определенный уровень. С того момента, болельщики всегда с нами. Мы понимали, что до этого у «Крыльев» были не лучше годы. Понимали, что болельщики заслужили другого отношения к себе. Когда все стабилизировалось, есть определенная отдача. У нас есть чувство друг друга. Жаль, что не все болельщики посещают сейчас матчи. Карта болельщика, считаю, ударила по нам больше, чем по другим. Но даже с теми, кто всегда с нами, но не приходит на стадион, у нас есть определенный контакт. Мы друг о друге не забываем. У нас огромное взаимоуважение друг к другу, близкое к идеальному.

Фото: пресс-служба ФК "КС"