Игорь Осинькин: Команда пополнилась действительно интересными молодыми футболистами

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После контрольного матча против «Химок» главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопросы журналистов.

– Играли три тайма. Казалось, что в двух из них соперник выглядел лучше. Согласны с этим и почему так получилось?

– Мы решали свои задачи, не спорю: не всё у нас получалось. Некоторым ребятам дали передохнуть, необходимы были паузы, так как игра уже через пять дней. Мы первые играем из команд РПЛ. Каких-то командных задач не ставили. Много было ротации, всем дали поиграть. Больше играли те, кто реже играет в сезоне.

– Привычные форматы: 2 тайма по 45 минут и 3 тайма по 30 минут. Почему здесь 3 тайма по 45 минут?

– Это последний матч на сборах, где мы можем дать игровую практику всем футболистам. Посчитали, что так распределить нагрузку будет наиболее оптимально для этого времени. Мы понимаем, что все следующие игры будут другими. Этот матч подходил для решения наших задач.

– Кратко оцените дебют Орозко.

– Нам очень приятно, что игрок такого уровня забил гол. Хотели, чтобы он повторил игровую траекторию Гарре. Сейчас считаем его лидером. Орозко младше, не имел такой игровой практики. Были непростые переговоры. Смогли его взять в последний день трансферного окна, но он молодой, перспективный футболист. Прошел юношеские сборные Аргентины. Надеемся, что после небольшой адаптации он сможет помочь нашей команде.

– На флажке урвали аргентинца Франко Орозко: как это было?

– Было несколько кандидатов, Орозко – один из них. Мы только за час до последнего самолета, который успел бы привезти его на медобследование, решили этот вопрос. Мы благодарны Дмитрию Игоревичу Азарову, потому что в это непростое время он нас очень сильно поддерживает. Это видно не только по этому приобретению, но и в зимний период мы продлили наших лидеров. Обезопасили себя. Самое главное – не теряем футболистов. Это то самое трансферное окно, где большие усилия наших руководителей привели к тому, что у нас никто не ушел, но и пополнились действительно интересными молодыми футболистами.

Фото: ПФК "КС"