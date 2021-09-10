Футболисты "Крыльев Советов" отправились на матч против "Локомотива"

157

Футболисты "Крыльев Советов" вылетели в Москву. На игру против "Локомотива" поехали все футболисты, включая Сергея Пиняева, Данила Пруцева и Мехди Зеффана, вернувшихся из расположения своих сборных.

Матч 7-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" пройдет в Москве на "РЖД Арене" 11 сентября и начнется в 15:00 по самарскому времени (14:00 по местному). Встреча будет показана в прямом эфире телеканала "Матч Премьер" (комментаторы Георгий Черданцев и Дмитрий Жичкин).

Фото: ФК "КС"