Билеты на матч между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" – в продаже

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Матч 30-го тура Тинькофф РПЛ между "Крыльями Советов" и "Локомотивом" пройдет 21 мая на стадионе "Металлург" и начнется в 18:00 по самарскому времени.

Билеты на этот поединок поступили в продажу. Стоимость билетов – от 500 рублей. Приобрести их можно онлайн только на сайте "Крыльев Советов", а также офлайн только в клубных магазинах в ТЦ "Сила Спорта" и на стадионе "Металлург".

Владельцы сезонных абонементов А105-107 и в зону Hospitality (4 этаж А и С на "Солидарность Самара Арене") занимают свободные места в секторе VIP-B. Все остальные владельцы абонементов занимают свободные места в секторе №4.

Дети до 6 лет смогут пройти на стадион бесплатно в сопровождении взрослого без предоставления места. Дети с 14 до 18 лет – проходят по билету и документу, удостоверяющему личность, без сопровождения взрослого, сообщает пресс-служба ФК "КС".

Фото: ФК "КС"