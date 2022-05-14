«Ахмат» – «Крылья Советов»: составы команд на матч, который состоится сегодня на «Ахмат Арене»

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Стали известны составы на матч 28-го тура Тинькофф РПЛ «Ахмат» – «Крылья Советов», который состоится сегодня на «Ахмат Арене».

«Крылья Советов» сыграют в темно-синей форме (вратарь – в зеленых майке и гетрах, черных шортах). Хозяева поля проведут матч в белой форме (вратарь – в желтой форме).

С капитанской повязкой «Крылья Советов» на поле выведет Александр Солдатенков. Капитан «Ахмата» – Бернард Бериша.

«Крылья Советов»: 81 Овсянников, 4 Солдатенков, 44 Барач, 5 Горшков, 22 Фернандо, 23 Бейл, 6 Якуба, 17 Зиньковский, 11 Ежов, 10 Сарвели, 19 Цыпченко.

Запасные: 1 Ломаев, 39 Фролов, 47 Божин, 95 Гапонов, 66 Гудков, 14 Коваленко, 8 Витюгов, 52 Смирнов, 13 Липовой, 85 Игнатьев, 15 Глушенков.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тимофеев, Трошечкин, Уткин, Бериша, Карапузов, Швец, Умаев.

Запасные: Гудиев, Мелихов, Лысцов, Нижич, Тодорович, Кадыров, Коновалов, Садулаев, Харин, Конате, Себаи, Альсултанов.

Матч «Ахмат» – «Крылья Советов» начнется в 20:00 и будет показан в прямом эфире «Матч Премьер» (комментаторы Дмитрий Жичкин и Адам Ахмадов). Также за ходом поединка можно будет следить на «Радио Самара Максимум» (комментатор Андрей Миронов), сообщает пресс-служба ФК "КС".

ФОто: ФК "КС"