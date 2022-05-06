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Военнослужащие ЦВО поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего фронтовика в Самаре

6 мая 2022 11:27
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Военнослужащие ЦВО поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего фронтовика в Самаре

Военнослужащие Центрального военного округа поздравили с наступающим Днем Победы 99-летнего участника Великой Отечественной войны, разведчика Николая Александровича Цуканова в Самаре.

У дома фронтовика в Куйбышевском районе оркестр исполнил для ветерана попурри из маршей военных лет. Николай Александрович подпевал знакомым ему произведениям.

Николай Александрович Цуканов родился в 1923-м году, попал на фронт в 19 лет, в качестве разведчика. Побывал в плену, а после побега партизанил в чехословацком отряде, там же (в Чехословакии) встретил Победу. Когда война закончилась, восстанавливал разрушенный Сталинград.

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