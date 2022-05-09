В Самаре на площади Куйбышева прошёл парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

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В военном параде приняли участие соединения и воинские части Министерства обороны РФ, других силовых министерств и ведомств. Всего 28 парадных расчётов. Общая численность войск составила около двух тысяч человек.

В составе механизированной колонны прошли 27 образцов вооружения и военной техники, в том числе: реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», пусковые установки ракетного комплекса «ИСКАНДЕР», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-82А и другие.

После прохождения парадных воинских расчётов и военной техники по площади прошла историческая часть парада – 62 единицы военно-исторической техники, участники военно-патриотических клубов.