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Специальной регистрации для участия в шествии «Бессмертного полка» не требуется

5 мая 2022 09:59
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Специальной регистрации для участия в шествии «Бессмертного полка» не требуется

«Бессмертный полк» – масштабная акция ко Дню Победы, в ходе которой россияне выходят на улицу с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны.  В этом году шествие пройдёт 9 мая в традиционном очном формате сразу после военного парада, посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
 
Для участия в патриотической акции не нужно заранее регистрироваться. Участники шествия стартуют в 11:00 и пройдут по ул.Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул.Маяковского. Формирование колонны будет организовано по ул.Молодогвардейской. Пункты КПП будут открыты с 8:00:
- КПП – переулок Высоцкого со стороны ул. Галактионовской;
- КПП – ул. Некрасовская со стороны ул. Галактионовской и ул. Фрунзе;
- КПП – ул. Ленинградская.
 
В районе формирования колонны патриотической акции, а также по ходу её следования на мультимедийных экранах будет организована видеотрансляция военного парада.

Теги: Акценты

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