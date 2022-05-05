Специальной регистрации для участия в шествии «Бессмертного полка» не требуется

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«Бессмертный полк» – масштабная акция ко Дню Победы, в ходе которой россияне выходят на улицу с фотографиями родственников – участников Великой Отечественной войны. В этом году шествие пройдёт 9 мая в традиционном очном формате сразу после военного парада, посвящённого 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.



Для участия в патриотической акции не нужно заранее регистрироваться. Участники шествия стартуют в 11:00 и пройдут по ул.Молодогвардейской через площадь Куйбышева до ул.Маяковского. Формирование колонны будет организовано по ул.Молодогвардейской. Пункты КПП будут открыты с 8:00:

- КПП – переулок Высоцкого со стороны ул. Галактионовской;

- КПП – ул. Некрасовская со стороны ул. Галактионовской и ул. Фрунзе;

- КПП – ул. Ленинградская.



В районе формирования колонны патриотической акции, а также по ходу её следования на мультимедийных экранах будет организована видеотрансляция военного парада.