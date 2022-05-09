Праздничные мероприятия в Самаре в День Победы завершатся концертом, салютом и фейерверком

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Праздничный салют и фейерверк начнутся в Самаре 9 мая после 22:00 сразу после завершения вечерних мероприятий, которые начнутся в 18:00 праздничным концертом с участием академического ансамбля песни и пляски войск Национальной Гвардии РФ под управлением Народного артиста России, генерал-майора Виктора Елисеева, Заслуженного артиста России Дениса Майданова и других творческих коллективов.

9 мая мы отмечаем Праздник Победы – 77 лет отделяют нас от того дня, когда отгремели победные залпы самой кровопролитной войны в истории человечества. Великая Победа – это символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа. Академический ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации поздравит самарцев и гостей столицы региона с Днём Победы, выступив на площади Куйбышева. Зрителям всех поколений понравятся народные песни в исполнении артистов знаменитого коллектива, будут исполнены песни времён Великой Отечественной войны, песни советских композиторов.

За почти полувековую историю своего существования ансамблем подготовлены десятки программ, тысячи концертов, которые посетили миллионы зрителей. С 1985 года ансамблем руководит народный артист РСФСР, профессор Московской консерватории, лауреат премии МВД России, генерал-майор внутренней службы Виктор Елисеев. В этом коллективе Виктор Петрович прошёл путь от солдата до генерала. Вся концертная деятельность ансамбля направлена на воспитание у соотечественников, военнослужащих чувства гордости и патриотизма за принадлежность Федеральной службе войск национальной гвардии России формирование у них высоких нравственных качеств, пропаганду и повышение престижа военной службы среди граждан страны.

Выступление Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации, одного из крупнейших армейских художественных коллективов России, первого профессионального коллектива Внутренних Войск, станет значимым событием в культурной жизни региона.

Заслуженный артист России Денис Майданов – певец, композитор, поэт, актёр и музыкальный продюсер – также станет главным приглашенным гостем на концерте в честь Дня Победы на площади Куйбышева. В творчестве Майданова понятия «Родина» и «Патриотизм» – не просто слова, это слова с большой буквы, глубокая, продуманная, прочувствованная гражданская позиция сына своего Отечества. Его песни часто открывают государственные праздники, парады. Песни Д. Майданова пронизаны патриотическими нотами и текстами, и, конечно, любовью во всех её проявлениях. «Я считаю, что артист должен быть патриотом. Он в этой стране живёт, здесь его дети, родители, здесь он работает, здесь его зритель. Как можно не любить страну, в которой ты работаешь? Ну, если только эта страна – не твой бизнес, а твоя душа и твоё сердце в другой стране», – заявил Денис Майданов в одном из своих последних интервью.

Завершением всех торжественных мероприятий станет вечерний праздничный фейерверк и артиллеристский салют после 22:00 (1-я очередь набережной реки Волги и пл.Куйбышева).

С пл. Куйбышева, а также на 1-й очереди набережной с установленных в акватории р.Волги трёх барж в небо взмоют красочные фейерверки и салютные заряды из двух салютных установок Вооружённых Сил Российской Федерации, в сопровождении холостых залпов из четырёх 122-мм гаубиц Д-30.

Прямая трансляция праздничного вечернего концерта с площади Куйбышева и фейерверка будет осуществляться в эфире телеканала ГТРК «Самара» «Самара 24», на сайте www.tvsamara.ru, в пабликах ГТРК «Самара», «Самарская область» «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com