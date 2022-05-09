Дмитрий Азаров поздравил ветеранов и земляков с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне

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Дорогие ветераны! Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

Этого праздника – самого близкого, самого дорогого сердцу каждого из нас – мы всегда ждем с особым волнением. Вот уже почти восемь десятилетий он несет в себе радость и боль, напоминая о том далеком майском дне, когда была поставлена окончательная точка в разгроме фашистской Германии и ее сателлитов. Ценой героических усилий и величайших жертв нашему народу удалось совершить, казалось бы, невозможное – уничтожить ненавистного врага и избавить мир от коричневой чумы.

Но ростки тех человеконенавистнических идей Третьего рейха сегодня вновь дали о себе знать. Их проявления мы видим в попытках исказить правду о войне, пересмотреть ее итоги, героизации нацистов и их приспешников. При попустительстве и поддержке «коллективного Запада» неофашизм фактически стал частью государственной идеологии Украины и стран Прибалтики. Поэтому наш долг — поставить этому абсолютному злу надежный заслон, в какие бы «демократические одежды» оно ни рядилось.

Спустя 77 лет после Великой Победы наша держава вновь противостоит нацизму, под санкционным давлением, в условиях беспрецедентной информационной войны и разгула русофобии защищает национальные интересы, свободу, суверенитет и целостность России.

Уверен, мы не только отстоим священную память о бессмертном подвиге народа, но и сделаем нашу Родину сильнее. Ведь мы – россияне, и за нами — правда. Сломить нас не удавалось еще никому. Это в нашем национальном характере, в нашей крови, в тех идеалах, традициях и святынях, которые на века завещаны нам поколением победителей. И потому так актуально звучат слова нашего Президента Владимира Владимировича Путина: «Коллективный Запад и пятая колонна привыкли, что все продается и покупается, но они плохо знаю Россию и ее историю — она никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии».

Дорогие ветераны! Ваше мужество, стойкость, любовь к родной земле, готовность к самопожертвованию ради ее блага навсегда останутся для нас и наших потомков непревзойденным примером высоты человеческого духа, неустрашимости перед лицом величайших испытаний, веры в Победу. Низкий Вам поклон за все, что Вы сделали для страны, для ее настоящего и будущего.

От всей души желаю вам, всем жителям Самарской области здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой и успехов во всех начинаниях во имя величия и процветания Самарской области и нашей России!

С праздником, дорогие земляки! С Днем Победы!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров

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