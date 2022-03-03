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В Тольятти увеличат выпуск игрушек благодаря займу регионального Фонда промышленности

3 марта 2022 12:53
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В Тольятти увеличат выпуск игрушек благодаря займу регионального Фонда промышленности

Самосвал, цветные шарики для бассейна, набор для боулинга и другие игрушки планирует выпускать тольяттинское предприятие «ИнжГеология». Расширение производства станет возможным благодаря займу Государственного фонда промышленности Самарской области, созданному по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова.

Общий бюджет проекта – 18 млн рублей, 15 из которых – это льготный заем ГФРП СО. Предприятие планирует расширить уже действующее производство с помощью приобретения дополнительного промышленного оборудования: пресс-форм и двух выдувных станков.

Компания «ИнжГеология» существует с 2015 года и уже третий год работает на территории опережающего социально-экономического развития «Тольятти».

Для производства игрушек предприятие использует сырье только российских компаний. Что важно, все игрушки имеют полное соответствие нормам качества и безопасности, принятым в Российской Федерации. Изготавливаются они в соответствии с ГОСТом.

На сегодня министерство промышленности и торговли Самарской области оказывает всестороннюю консультационную поддержку промышленным предприятиям по вопросам получения льготного целевого займа не только из регионального Фонда промышленности, но и федерального. Займы по льготной ставке от 1% до 3% предоставляются по разным программам в размере до 500 млн. рублей.

Отметим, что среди программ есть специальные – для предприятий, которые внедрили бережливое производство на одном из участков с помощью национального проекта «Производительность труда».

За два года существования ГФРП СО предоставил 13 займов для предприятий региона на общую сумму около 220 млн рублей на реализацию инвестиционных проектов общей стоимостью более 500 млн рублей.

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