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Сотрудники предприятий самарской группы НК «Роснефть» присоединились к общероссийской акции взаимопомощи беженцам Донбасса #МыВместе

14 апреля 2022 15:21
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Сотрудники предприятий самарской группы НК «Роснефть» присоединились к общероссийской акции взаимопомощи беженцам Донбасса #МыВместе

Коллективы «Самаранефтегаза», Куйбышевского, Новокуйбышевского НПЗ, Новокуйбышевского завода масел и присадок и Новокуйбышевской нефтехимической компании собрали гуманитарную помощь для жителей Донбасса, а также для вынужденных переселенцев, эвакуированных из ДНР и ЛНР, временно размещенных в Самарской области.

На собранные средства были приобретены вещи первой необходимости, продукты питания, игрушки и детская одежда. Кроме того, работники предприятий и члены их семей по личной инициативе собрали посылки с вещами и продуктами питания, сопроводив их письмами и открытками со словами поддержки.

В знак солидарности и единства работники самарских заводов компании «Роснефть» установили российский триколор на самых высоких точках своих предприятий

Видео здесь

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