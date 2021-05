Пожар на «Волгоцеммаше»: Махлай сжигает мосты?

104

17 мая в цехе № 27 (склад оборудования) ОАО «Волгоцеммаш» (ВЦМ) произошел мощный пожар. Об этом сообщают источники на предприятии. По их словам, сгорело оборудование «Тольяттиазота», которое хранилось на складе ВЦМ. Это оборудование поставлялось на ТоАЗ фирмой AM&JH Industrial Services Ltd., принадлежащей владельцу предприятия Сергею Махлаю и зарегистрированной в США на его жену Ирину.

Помимо продукции махлаевской фирмы AM&JH Industrial Services Ltd., по словам очевидцев, сгорело оборудование итальянской фирмы Danieli and C. SpA, закупленное в 90-х годах для строительства электрометаллургического производства на ВЦМ. Это оборудование также числилось на балансе ПАО «Тольяттиазот» и было давно законсервировано. Стоимость оборудования фирмы Danieli превысила 10 млрд рублей. По словам источников на предприятии, этих денег хватило бы «Тольяттиазоту» на строительство еще одного агрегата аммиака или агрегата карбамида.

При этом официальный сайт «Волгоцеммаша» никаких новостей про инцидент не содержит, ничего нет об этом и на портале ГУ МЧС по Самарской области, которое вообще-то по закону обязано публиковать информацию о подобных происшествиях как об «оперативных событиях». Ничего не слышно и о какой-либо реакции на пожар со стороны Средне-Поволжского управления (СПУ) Ростехнадзора, осуществляющего надзор за предприятием. Ни сам ВЦМ, ни корпорация «Тольяттиазот», куда входит этот завод, не заявили о случившемся пожаре в надзорные органы.

По версии руководства завода, возгорание произошло из-за короткого замыкания, однако эта причина пожара не выдерживает никакой критики, поскольку цех № 27 был давно обесточен. Кроме того, свидетели утверждают, что сгоревший склад запылал с нескольких сторон сразу. А это со всей очевидностью говорит о поджоге. Разберемся, почему еще причиной пожара мог стать поджог.

Напомним, что основной владелец корпорации «Тольяттиазот» Сергей Махлай в 2019 году Комсомольским районным судом г. Тольятти был заочно осужден в составе группы из 5 лиц за мошенничество в особо крупном размере. Пожары и аварии случаются на предприятиях, входящих в его корпорацию, с пугающей регулярностью. И зачастую это вызывает весьма странную реакцию со стороны контрольно-надзорных органов. Точнее, практически всегда – полное отсутствие реакции, как будто бы СПУ Ростехнадзора и другие региональные службы вообще «не замечают» сами факты ЧП и ничего не предпринимают в связи с ними. Выглядит это так, будто руководству местных регулирующих органов по какой-то причине куда дороже хорошие отношения с живущим в США Махлаем, нежели выполнение своих прямых служебных обязанностей – защита граждан от техногенных катастроф.

Впрочем, Махлай далеко, и урегулированием всех вопросов на местном уровне занимается его ставленник – гендиректор «Тольяттиазота» Дмитрий Межеедов, «присматривающий» также и за другими активами Махлая в России. Основным способом решения всех вопросов для Межеедова является коррупционный. Тем более что нелегальные схемы вывода денег с ТоАЗа позволяют ему направлять на взятки чиновникам разных ведомств значительные суммы.

Так зачем же понадобилось устраивать поджог на собственном предприятии и жечь свое оборудование? Как ни странно, у Махлая могут быть на это несколько причин.

Первая может быть связана именно с деятельностью упомянутой фирмы AM&JH Industrial Services Ltd. СМИ неоднократно писали о ней как об одном из каналов незаконного вывода денег с ТоАЗа и других российских активов Махлаев.

Вот как работает схема. AM&JH под видом сертифицированной продукции официальных мировых производителей поставляет на тольяттинское предприятие низкокачественные контрафактные оборудование и запчасти неустановленного происхождения, закупленные по бросовым ценам. На таможнях в США и ЕС этот товар оформляется как металлолом и проходит по документам в тоннах, а по прибытии на само предприятие он внезапно превращается по документам в дорогостоящее оборудование известных брендов. «Тольяттиазот» же расплачивается за этот малопригодный товар по многократно завышенным ценам. Таким образом через AM&JH Industrial Services Ltd. на счета Махлая ежегодно выводятся около 50 млн долларов США.

В настоящее время деятельность фирмы AM&JH Industrial Services Ltd. изучают следственные органы в рамках расследования серии уголовных дел в отношении членов семьи Махлаев и связанных с ними лиц: дел о создании преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере, неуплате налогов в особо крупном размере, дачи взятки в особо крупном размере (статьи 210, 159, 199, 291 УК РФ). Материалы о незаконном выводе денег ТоАЗа через различные каналы, в том числе через фирму AM&JH, в настоящее время изучаются следственными органами и могут перерасти в новые уголовные дела. СМИ неоднократно писали об основных способах незаконного вывода денег с ТоАЗа: помимо фирмы AM&JH Industrial Services Ltd,. это фиктивные строительные подряды, контракты на фрахт и обслуживание судов, «пустые» инвестконтракты, «турецкий канал» – вывод денег через фирму «Тарсу» и другие.

Таким образом, одна из вероятных причин поджога в преддверии новых уголовных дел – уничтожение улик, то есть той самой контрафактной продукции, которая числится на балансе ТоАЗа как дорогостоящая и сертифицированная.

Есть еще одна причина, по которой Махлая мог распорядиться поджечь склад. Мы уже упомянули, что Сергей Махлай вместе с другими фигурантами в 2019 году был заочно осужден по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере. По решению суда они также должны выплатить в качестве возмещения ущерба около 87 млрд рублей, из которых 77 млрд – в пользу обокраденного ими «Тольяттиазота». Суд уже наложил взыскание этой суммы на ООО «Томет», принадлежащее одному из осужденных по этому делу. Однако уже сейчас установлено, что «Томет» не сможет в полной мере рассчитаться с долгом, и по окончании конкурсного производства на нем со всей вероятностью появится новый собственник.

Эта же судьба может постичь и сам «Тольяттиазот», владельцы которого должны будут в полной мере возместить ему ущерб.

Таким образом, осознавая скорый приход на ТоАЗ нового инвестора, Махлай, как можно предположить, велел уничтожить все оборудование, запчасти, комплектующие ТоАЗа, чтобы они не достались новому собственнику. Не исключено, что таким образом Махлай посылает будущим потенциальным инвесторам сигнал: вы сможете прийти разве что на пепелище, что бы там ни решил суд.

Третий вариант развития событий: возможно, что все оборудование, хранившееся на складе ВЦМ, было распродано, деньги выведены в офшоры, а сожгли какое-то старье и пустые упаковочные ящики. Поджог склада в этом случае убивает сразу двух зайцев: и деньги получили, и оборудование новому собственнику не оставили.

Здесь можно задаться еще одним вопросом: почему оборудование для «Тольяттиазота» хранилось на «Волгоцеммаше»? Неужели на огромном ТоАЗе не нашлось свободного складского пространства, чтобы разместить свое же оборудование? Весьма сомнительно. Скорее всего, оборудование разместили там с единственной целью: чтобы в случае обысков его не нашли, то есть не обнаружили явные улики преступной деятельности. Учитывая интерес правоохранительных органов к действиям владельцев и менеджмента «Тольяттиазота», это весьма предусмотрительно. Ведь в конце марта-начале апреля 2021 г. в офисе и коттедже гендиректора ТоАЗа Дмитрия Межеедова следственные органы уже проводили обыски. Можно еще напомнить, что в период 2012-2018 гг., когда шло расследование уголовного дела о мошенничестве (по ст. 159 УК РФ), в заводоуправлении ТоАЗа, в махлаевском «Тольяттихимбанке», в офисе аффилированной с владельцами ТоАЗа швейцарской компании Ameropa AG прошла целая серия обысков, результаты которых пополнили доказательную базу обвинительного приговора.

Пытаться скрыть одни преступления, совершая другие – известный в криминальных кругах метод, который взял на вооружение и Сергей Махлай, как ранее – его отец. Он красноречиво говорит о том, насколько прогнила вся империя Махлаев, и что ей не место в современной России. «Тольяттиазот», когда-то строившийся как флагманское предприятие химической отрасли, теперь превратился в разоренный своими заокеанскими хозяевами завод, на котором регулярно происходят поломки, аварии и взрывы. ТоАЗ и его трудовой коллектив заслуживают совсем другого отношения: стабильного развития, безопасности и человеческих условий труда, а не аварий, пожаров и безудержного воровства. То же самое касается и всех прочих владений семейства Махлай и их соучастников: «Томет», «Волгоцеммаш» и другие активы преступного сообщества должны обрести новую судьбу, став современными, безопасными предприятиями, привлекательными для жителей Самарской области работодателями.

https://tltpravda.ru

Алексей Напылов