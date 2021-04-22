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Нацпроект «Производительность труда»: предприятие «Техкомплекс» сократило время ремонта подвижного состава ж/д транспорта

22 апреля 2021 15:15
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«Техкомплекс» - крупнейшее предприятие в Самарской области, где ремонтируют все виды грузового подвижного состава.

Предприятие «Техкомплекс» завершило формирование потока-образца в рамках национального проекта «Производительность труда», сократив время протекания процесса и увеличив выработку.

«Техкомплекс» - крупнейшее предприятие в Самарской области, где ремонтируют все виды грузового подвижного состава. В частности, здесь выполняют различные виды ремонта колесных пар и капитальный ремонт грузовых вагонов и цистерн.

Предприятие стало участником национального проекта «Производительность труда» в 2020 году и за полгода завершило формирование образцового производственного потока. Реализация нацпроектов в субъекта РФ ведется по поручению Президента страны Владимира Путина. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, важность повышения производительности труда — как ключевого элемента опережающего экономического развития региона и составляющей региональной стратегии лидерства. К концу 2024 года в процесс внедрения системы бережливого производства должно быть вовлечено 169 предприятий губернии.

Рабочая группа, сформированная из специалистов «Техкомплекса», под руководством экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Константина Пашутина и Елены Казанцевой, оптимизировала процесс капитального ремонта колесных пар. 

Ремонт подвижного состава железнодорожного транспорта - одна их тех отраслей, где внедрение системы бережливого производства даёт максимально быстрый эффект. Благодаря оптимизации рабочих мест и более рациональной перестановке оборудования производительность труда на предприятии значительно выросла. 

«Мы ушли от так называемых лишних перемещений, то есть, всего, что связано с лишними перемещениями сотрудников, в частности при технологической цепочке ремонта подшипников. Порядка 70 метров лишнего движения совершал каждый работник. Практически в 10 раз сократились ненужные перемещения», - пояснил мастер смены Евгений Шишов.

Активность в проекте сотрудников отметила руководитель проекта ФЦК Елена Казанцева.

«С первых дней работы на заводе «Техкомплекс» мы отметили активность и интерес работников и руководства к изучению методов бережливого производства. Нам удалось сократить перемещения персонала в 10 раз, а время протекания процесса в 11 раз. Люди стали меньше уставать, при этом суточная выработка выросла на 10 процентов», - прокомментировала Елена Вячеславовна.

Как сообщил исполнительный директор ООО «Техкомплекс» Дмитрий Кузнецов, 15 марта 2021 года на заводе стартовали сразу три проекта по внедрению бережливого производства: «Оптимизация процесса демонтажа буксовых узлов», «Оптимизация процесса промывки цистерн» и «Оптимизация процесса учета спецодежды и выдачи средств индивидуальной защиты». 

Сейчас на предприятии тиражируют полученный опыт и знания для дальнейшего внедрения на всех производственных участках.

 

Фото из открытых источников

 

Теги: «Техкомплекс» нацпроект ремонт

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