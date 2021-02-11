Жительница Тольятти приобрела больничный через Интернет

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Полицейские Тольятти полицейские изъяли фиктивный лист о временной нетрудоспособности.

Из материалов уголовного дела следует, что в ноябре 2020 года в отдел полиции №21 У МВД России по г. Тольятти поступила информация от руководителя одного из предприятий города о том, что его сотрудница предъявила лист о временной нетрудоспособности, который имел признаки подделки. Руководитель организации, усомнившись в подлинности представленного документа, обратился в полицию.

Дознаватель изъял документ и направил на экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

По данным полицейских, подозреваемой является 45-летняя жительница города Тольятти. По словам женщины, она приобрела поддельный больничный через сеть Интернет, при этом за медицинской помощью она не обращалась.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.