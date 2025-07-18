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Жительница Чапаевска усыпила бутылкой водки бдительность соседа и унесла телефон

18 июля 2025 12:07
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Жительница Чапаевска усыпила бутылкой водки бдительность соседа и унесла телефон

В Чапаевске окончено предварительное расследование уголовного дела возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.159 УК РФ в отношении ранее не судимой 39-летней местной жительницы.

В полицию обратился 57-летний житель Чапаевска, у которого соседка взяла телефон для совершения звонка и не вернула. Самостоятельно справится с ситуацией мужчина не смог и обратился за помощью к полицейским.

Оперуполномоченные уголовного розыска, располагая данными о личности злоумышленницы и местах ее возможного нахождения, задержали женщину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как призналась безработная местная жительница, она знала, что у соседа есть два телефона и решила похитить один из них. Для того, чтобы мужчина не заподозрил плохого, приняла меры для расположения его к себе общением и принесла бутылку водки. После распития, не отдав телефон, под предлогом покупки «добавки», ушла из квартиры. Похищенное продала случайному прохожему за 2000 рублей и потратила деньги по собственному усмотрению. 

Признав свою вину в противоправном деянии, подозреваемая пообещала возместить ущерб потерпевшему.

В настоящее время злоумышленнице вручена копия обвинительного акта, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу дела.

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