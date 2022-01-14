Жительница Чапаевска пыталась топором убить знакомую

101

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении в отношении местной жительницы 1987 года рождения, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 16 декабря 2021 года в вечернее время подозреваемая совместно с ранее знакомой ей местной жительницей, находясь в квартире, расположенной в одном из жилых домов по улице Ватутина города Чапаевска, распивали спиртные напитки. В ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, подозреваемая нанесла последней несколько ударов кухонным топориком в область шеи и головы. Потерпевшая была госпитализирована в одно из медицинских учреждений города, где ей была оказана необходимая помощь.

Расследование уголовного дела продолжается, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области, сообщает СУ СК.