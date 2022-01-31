Жители Новокуйбышевска массово жалуются на участившиеся случаи нападения бродячих собак

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За последнее время резко возросло количество сообщений о нападении бездомных собак на людей. Чаще всего жертвами становятся дети, которым собаки причиняют наибольший вред. Одним из подобных случаев с "Гражданским патрулем" поделилась жительница Новокуйбышевска.



- У нас очень много собак и мне очень страшно даже выходить во двор на детскую площадку погулять с детьми. Они каждое утро, обед и вечер бегут к мусорным бакам, или отдыхают прямо на площадке. Их много и дети их очень боятся. У меня самой трясутся коленки. Весь 72 квартал, в том числе и сады и школы в этом районе, все в стаях собак просто, по 18 собак! С детьми гулять уже страшно вот честное слово. А щенков сколько бегает, кого они все там отлавливают и стерилизуют вообще непонятно! - рассказывает Анжелика Бородина.



Стаи собак постоянно бегают вблизи детсадов и школ. Жители вынуждены пользоваться такси, чтобы в безопасности добраться с детьми до дома.



- Вот только шла за ребенком в сад и навстречу стая, а я с малышом 2 года, и думаю вот они на меня несутся или за добычей кошечкой, очень страшно. А в районе Островского 32 и вовсе обитают огромные собаки, - рассказывает Анжелика.



Жители Новокуйбышевска сняли на видео одну из стай, бегающих в районе улицы Карбышева. Более десятка крупных псов беспрепятственно обходят двор за двором, наводя страх на жителей.



- Ну что, товарищи администрация как вы боритесь с собаками? На мою дочь 29 января примерно в 14-30 собаки напали в районе ленинградской . Слава богу она отбилась, она взрослая, а если б это был ребёнок маленький? Тут каждый сам за себя? - возмущенно пишет в соцсетях Алёна .



Отметим, что Самарская область входит в число наиболее неблагополучных регионов по бродячим собакам, исходя из количества обращений жителей в "Гражданский патруль". Ранее по данной проблеме общественники давали комментарий на Радио России в программе, посвященной беспризорным собакам в самарском регионе. Однако, с тех пор, ситуация в регионе стала только хуже. Количество случаев нападения собак на людей в регионе существенно возросло.



Необходимость пересмотра закона ОСВВ и работы соответствующих органов власти назрела давно. Люди отмечают, что обращения по бродячим собакам остаются без внимания, а среди агрессивных животных всё чаще встречаются так называемые стерилизованные с бирками. Единственное решение, которое видят жители - это отстрел, как это было в советский период.



- Толку не будет, их выпускают. Нужен отстрел, как раньше. Нынешний закон ОСВВ удобен чиновникам для освоения средств. Собаки по прежнему кусают детей, а чиновники не принимают никаких мер! Пусть они лучше администрацию жрут, а не наших детей! - возмущенно пишут люди.



"Гражданский патруль" направил обращение в прокуратуру региона с просьбой принять меры по бездействию чиновников Новокуйбышевска в борьбе с бродячими собаками, а также в правительство Самарской области с просьбой усилить меры городах и поселках региона по отлову и изоляции бродячих собак.