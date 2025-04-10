Жители Чапаевска обеспокоены количеством дохлой рыбы

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8 - 9 апреля местные жители Чапаевска в районе пос. Титовка обнаружили много дохлой и полуживой рыбы.

Приволжское УГМС сообщает, что 9 апреля были взяты пробы воды в месте замора рыбы. Пробы будут исследовать на содержание загрязняющих веществ. Среди них: растворенный кислород, нефтепродукты, химическое потребление кислорода, сероводород и сульфиды, азот аммонийный, азот нитритный, азот нитратный, водородный показатель (рН), металлы (мышьяк, ртуть).

О результатах анализа проб будет сообщено дополнительно, пишет Самара Город | Новости Самары.