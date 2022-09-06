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Жителей Самары возмутили кресты на деревьях в лесопарке им. 60-летия Советской власти

6 сентября 2022 13:45
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Жителей Самары возмутили кресты на деревьях в лесопарке им. 60-летия Советской власти

Жителей Самары возмутили кресты на деревьях в парке в сентябре 2022 года. Фотографии разрисованных деревьев неравнодушные горожане выложили в соцсетях. Люди переживают за судьбу зеленых насаждений. 

Большие кресты, нарисованные белой краской, появились на многих деревьях, расположенных в лесопарке имени 60-летия Советской власти. Напомним, активисты из числа местных жителей уже много лет ведут борьбу с владельцем одного из земельных участков зеленой территории – ООО «Лагуна». Коммерсанты неоднократно заявляли о намерении застроить принадлежащую им часть лесопарка высотками и даже судились с мэрией, которая е выдавала соответствующее разрешение. Однако несколько судебных инстанций встали на сторону городских чиновников и территорию лесопарка на время удалось отстоять от застройки. Но не от вырубки деревьев.

Помеченные деревья расположены на участке со стороны Московского шоссе. 

В марте появилась информация, что рабочие начали вырубку деревьев на принадлежащей «Лагуне» территории. Тогда ситуация получила широкий резонанс, а коммерсанты заверили, что вырубают только аварийные деревья, на которые выдан порубочный билет. После этого местные активисты вместе с мэрией инициировали процедуру включения лесопарка в зеленый пояс Самары, чтобы защитить от вероятности застройки, пишет Самара-КП.

В начале сентября ситуация в лесопарке снова осложнилась. Местные жители обнаружили на участке леса, принадлежащем «Лагуне», массу деревьев, помеченных большим белым крестом.

- Похоже на разметку для вырубки, про которую долгое время уже говорят, - рассказали очевидцы в соцсетях. – Тем более что расположены они в части парка со стороны ТЦ «Рента», которую хотели застроить! Там же лежали и свежеспиленные деревья: как сухостой, так и крепкие, здоровые.

В комментариях неравнодушные горожане возмущаются самоуправством собственника участка и варварским отношением к зеленым насаждениям.

- Печально, что рубят здоровые деревья, - пишет Татьяна. - В городе и так осталось очень мало зеленых насаждений.

Жители обратились в департамент городского хозяйства и экологии с просьбой разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности. Там пообещали проверить информацию.

- Уточним, выдавался ли нами порубочный билет собственнику земельного участка на снос зеленых насаждений на указанной территории, - прокомментировали в департаменте. - В 2022 году в городских парках Самары высажено 59 деревьев и 264 кустарника, также закуплено 100 туй в кашпо.

Активисты-защитники лесопарка призывают всех неравнодушных горожан писать обращения в правоохранительные органы с просьбой провести проверку по факту незаконной массовой вырубки деревьев.

 Фото: vk.com/lesopark63

 

 

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