Житель Волжского района заплатит 750 тысяч за нелегальную работу мигрантов

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Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области провели профилактический рейд по выявлению

и пресечению нарушений в сфере миграционного законодательства в помещениях по производству продуктов питания, расположенных на территории Волжского района областного центра.

В рамках мероприятий к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации) привлечено 7 иностранных граждан.

Кроме этого, в отношении недобросовестного работодателя, сотрудниками полиции составлено 7 протоколов об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).

По результатам рассмотрения материалов, собранными полицейскими, работодателю иностранных граждан Волжским районным судом Самарской области назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 750 тыс. рублей.

Подобные мероприятия проводятся на регулярной основе.