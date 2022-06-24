Житель села Кинель-Черкассы в пьяной драке нанес знакомому смертельные удары

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Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении жителя села Кинель-Черкассы 1994 года рождения, обвиняемого по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".

20 июня обвиняемый в компании знакомых, среди которых был потерпевший, распивали спиртные напитки по месту жительства последнего в Кинель-Черкассах. Поэже, компания решила продолжить пьянку в гараже, где между мужчинами возникла ссора.

"В ходе конфликта обвиняемый нанес оппоненту множественные удары кулаками в область туловища и головы, после чего покинул место происшествия и отправился домой. Спустя несколько дней потерпевший обратился за помощью в связи с ухудшением состояния, однако, данные мероприятия результата не дали. Мужчина от полученных травм скончался", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: СУ СКР СО