Житель Самарской области заплатил за переживания ребенка сбитой им женщины

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Житель Самарской области, нарушив правила дорожного движения, проехал на красный свет и допустил наезд на переходящую пешеходный переход женщину. В результате жительница Самарской области оказалась в больнице с черепно-мозговой травмой. Во время нахождения на стационарном лечении её сын, который не мог видеться с мамой, очень переживал, что сказалось на его физическом здоровье. Страдания ребенка причинили моральный вред и его матери. За компенсацией женщина обратилась в суд.



Суд, рассмотрев материалы дела, обязал виновника ДТП выплатить женщина 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Красноярского района Самарской области.



В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем были направлены запросы об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся на расчетных счета в банках. Принятые сотрудником Службы меры позволили в полном объеме взыскать с виновного моральный вред.