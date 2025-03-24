Житель Самарской области угнал автомобиль своего знакомого, желая вернуть себе долг

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В ноябре прошлого года в дежурную часть отдела полиции обратился местный житель 2004 года рождения, который сообщил об угоне автомашины ВАЗ-211440.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и регистрационный номер транспортного средства, после чего ориентировал на розыск автомобиля наружные службы полиции и направил следственно-оперативную группу по адресу, указанному в сообщении.

Полицейские, проведя осмотр места происшествия и опросив заявителя и очевидцев, выяснили, что потерпевший встретил своего знакомого, которому был должен деньги. Во время разговора мужчина внезапно достал ключ из замка зажигания автомобиля, отправил заявителя за деньгами, и, пересев за руль уехал в неизвестном направлении.

Оперативники установили местонахождение злоумышленника, задержали его и доставили в отдел полиции. В ходе опроса задержанный вину в совершении противоправного деяния признал и пояснил полицейским, что перегнал автомобиль к своему дому, посчитав, что вернет свои денежные средства таким образом.

В отношении мужчины 1977 года рождения группой дознания ОМВД России по Хворостянскому району возбуждено, расследовано и передано в суд для рассмотрения по существу уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или транспортным средством без цели хищения).

Приволжский районный суд Самарской области признал достаточными доказательства, собранные сотрудниками органов внутренних дел, для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Приговор вступил в законную силу. Транспортное средство возвращено законному владельцу.