Житель Самарской области с помощью мошенничества получил 3 млн рублей

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В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Самарской области, причастного к мошенничеству в особо крупном размере.

Установлено, что указанный гражданин предложил руководителю одной из коммерческих организаций региона свои услуги в качестве посредника при передаче денежных средств в размере 6 млн рублей должностным лицам ООО «Новокуйбышевский завод масел и присадок», якобы уполномоченным снизить сумму неустойки по неисполнению договорных обязательств организации. При этом реальной возможности и намерений выполнить обещанное фигурант не имел.

В мае 2025 года при получении первой части обговоренной суммы в размере 3 млн рублей мошенник задержан сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

Следственным отделом Управления в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.