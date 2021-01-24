Житель Жигулевска пытался перевезти опасный груз по поддельным документам

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Во время несения службы на трассе М-5 «Урал» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по г. Жигулевску остановили автомобиль «Mercedes-Benz», который перевозил опасный груз.

Водитель предъявил правоохранителям документ, подтверждающий право на перевозку опасных грузов, который вызвало у сотрудников полиции сомнение в подлинности. Полицейские изъяли удостоверение и направили дознавателю, который назначил экспертизу по установлению метода и способа изготовления, а также признаков подделки. По результатам исследования установлено несоответствие требованиям, предъявляемым к данному виду документов.

По данным сотрудников органов внутренних дел, подозреваемым является житель Самары 1961 года рождения. В ходе опроса мужчина пояснил, что приобрел документ через интернет.

В настоящее время отделением дознания ОМВД России по г. Жигулевску возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.