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Житель Отрадного ударил топором свою знакомую

4 января 2022 16:28
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Возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя 1963 года рождения, подозреваемого в покушении на убийство.

Мужчина, находясь в квартире одного из жилых домов города Отрадный, в ходе ссоры нанес ранее знакомой местной жительнице 1985 года рождения удар топором в область спины.

"Преступный умысел, направленный на убийство женщины, довести до конца мужчина не смог по независящим от него обстоятельствам, ввиду воспрепятствования со стороны иных лиц, находившихся в квартире", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Фото:   СУ СК СО

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