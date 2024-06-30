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Житель Отрадного незаконно хранил боеприпасы

30 июня 2024 13:02
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Житель Отрадного незаконно хранил боеприпасы

Мужчина пояснил, что нашел бесхозные боеприпасы возле дороги на обочине и решил оставить их себе.

В июне текущего года, во время несения службы, инспекторами ГАИ ГИБДД О МВД России по г. Отрадному, на одной из улиц был замечен гражданин поведение которого не соответствовало обстановке, мужчина был заметно  суетлив. Сотрудниками полиции в ходе личного досмотра гражданина в присутствии двух понятых, были обнаружены и изъяты согласно заключению эксперта семь патронов калибра 7.62х54 R., которые являются патронами для охотничьего нарезного огнестрельного оружия, а именно для карабинов «Тигр», «Вепрь» и другие, данные патроны пригодны для стрельбы.

По информации сотрудников полиции житель Кинель-Черкасского района, 1983 года рождения, ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ч.2 ст.158 УК РФ. Задержанный пояснил сотрудникам полиции что, данные патроны он нашел возле дороги на обочине, сложив их в прозрачный пакетик решил поехать домой, но был задержан сотрудниками ГАИ.

Отделом дознания О МВД России по г. Отрадному в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222 УК РФ «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободны на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

Сотрудники полиции напоминают: если у вас имеется незарегистрированное оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывные устройства и взрывчатые вещества, которые к вам попали любым способом, данные предметы необходимо сдать в территориальные органы внутренних дел.

Лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в статье 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» освобождается от уголовной ответственности.

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