Житель Кошкинского района устроил скандал и повредил машину подруги жены

138

При задержании злоумышленник оскорблял сотрудников полиции.

В отдел полиции за помощью обратилась местная жительница, которая сообщила, что муж ее знакомой, испытывая недовольство по поводу их дружбы, совершил ряд противоправных действий. По словам заявителя, 20-летний местный житель повредил входную дверь, чтобы проникнуть в ее жилище, где устроил скандал, нарушая тем самым спокойствие и неприкосновенность частной жизни.

На этом его действия не закончились: покидая место происшествия, недовольный муж знакомой повредил принадлежащий ей автомобиль, который был припаркован неподалеку от дома.

Сотрудники полиции, незамедлительно отреагировав на поступивший вызов, выехали на место происшествия для проведения следственно-оперативных мероприятий.

В результате проведенных оперативных действий, сотрудники полиции задержали злоумышленника на одной из сельских улиц, при этом молодой человек оскорбил сотрудников полиции, исполняющих свои должностные обязанности. После чего молодого человека доставили на медицинское освидетельствование и в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Установлено, что в момент совершения противоправных действий задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

По предварительной оценке, ущерб, нанесенный автомобилю, составил более 63 000 рублей, что является для потерпевшей значительным.

Сотрудниками полиции в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества» возбуждено уголовное дело. В настоящее время все собранные материалы, в том числе по незаконному проникновению в жилище и оскорблению сотрудников полиции переданы в следственные органы.