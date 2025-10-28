Житель Клявлинского района, уходя из гостей, прихватил машину хозяина

94

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» за помощью обратился местный житель, 1976 г.р., который сообщил об угоне принадлежавшего ему автомобиля марки LADA GRANTA.

Через несколько часов, находясь на маршруте патрулирования в районе с. Старое Резяпкино сотрудники Госавтоинспекции остановили схожий по описанию с разыскиваемым автомобиль.

Транспортным средством управлял 41-летний местный житель. Полицейские обратили внимание на то, что от мужчины исходил резкий запах алкоголя. Сотрудники полиции отстранили нарушителя от управления транспортным средством и вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, от прохождения которого тот категорически отказался. Сотрудники полиции в отношении водителя составили административный протокол 12.26 КоАП РФ и сообщили в дежурную часть об обнаружении транспортного средства, находящегося в розыске. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль поместили на специализированную стоянку.

Во время опроса ранее не судимый местный житель сознался в содеянном и пояснил, что поздно вечером находился, в гостях у своего знакомого. Дождавшись, когда хозяин уснет, взял ключи от машины друга и поехал в сторону дома.

Отделением дознания Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» в отношении мужчины 1984 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Похищенное транспортное средство в ближайшее время будет возвращено законному владельцу.