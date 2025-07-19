Житель Безенчукского района незаконно добыл сетью рыбу, причинив ущерб в размере 13000 рублей

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Обязанность каждого человека - сохранять природу и окружающую среду и бережно относиться к природным богатствам.

На территории Безенчукского района в ходе проведения профилактических мероприятий в мае-июне текущего года оперуполномоченные уголовного розыска пресекали факты незаконной добычи водных биоресурсов.

Так, в мае возле села Никольское сотрудники полиции задержали ранее не судимого безработного 37-летнего местного жителя. Злоумышленник, находясь на берегу реки Безенчук, используя запрещенное орудие лова – «сеть», осуществил незаконный вылов карася, красноперки и густеры. В соответствии с законодательством, полицейскими установлено, что ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил 8 тысяч рублей.

А в начале июня, 43-летний ранее судимый за кражу житель села Никольское незаконно добыл сетью красноперку, карася и линя, причинив ущерб в размере 13000 рублей.

Оперуполномоченные изъяли у задержанных незаконный улов, лодки и рыболовные снасти. Должностным лицом Росрыболовства дано заключение о нецелесообразности возвращения рыб в естественную среду обитания. Водные биоресурсы в присутствии понятых утилизированы.

Задержанные пояснили, что знали о запрете на вылов рыбы в весенний нерестовый период, однако переступили закон.

В настоящее время отделом дознания Отдела МВД России по Безенчукскому району сельским жителям вручены копии обвинительных актов. Возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов» уголовные дела расследованы и направлены в суд для принятия решения по существу дела. Причиненный Федеральному агентству по рыболовству Волго – Камского территориального управления ущерб обвиняемые возместили в полном объеме.

Одним из принципов, на котором основывается законодательство о рыболовстве, является приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования. Незаконная добыча ведет к серьезному нарушению экологического баланса отдельно взятого водоема или же региона в целом. Сохраним природу для потомков!