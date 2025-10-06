Женщина решила накормить попугая в Тольятти и лишилась имущества в Жигулевске

152

В сентябре текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась 59-летняя жительница Тольятти. Женщина сообщила, что из съемной квартиры в период её временного отсутствия похищены ноутбук, колонки, фен, телевизор и другое имущество, общей стоимостью более 15 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Заявитель на дополнительные вопросы пояснила оперуполномоченным, что оставила дверь незапертой, попросив нетрезвую соседку присмотреть за квартирой.

Причиной своего поведения потерпевшая назвала желание накормить попугая, проживающего в Тольятти, и отсутствие ключей от арендуемой жилплощади – один экземпляр постоянно находится у мужа на работе.

Вернувшись через час, жительница Тольятти обнаружила отсутствие имущества, поняла, что самостоятельно с ситуацией не справится, и обратилась за помощью в полицию.

При виде полицейских соседка заметно занервничала, а когда ее спросили о произошедшем, начала давать противоречивые ответы. Сотрудники уголовного розыска доставили ранее не судимую 54-летнюю местную жительницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная вину в совершении противоправного деяния признала. Со слов работницы одного из местных заводов, находясь в алкогольном опьянении, она из любопытства проникла в квартиру и под влиянием внезапного, необъяснимого порыва совершила кражу чужого имущества.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. При осмотре квартиры злоумышленницы полицейские обнаружили, изъяли и вернули законной владелице похищенное имущество.