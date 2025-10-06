Я нашел ошибку
Ночью 7 октября самарцы смогут увидеть первое осеннее суперлуние и два звездопада
"Аэрофлот" объяснил формирование стоимости билетов на свои рейсы
Цена на золото вновь побила рекорд
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству МСП в сфере машиностроения
Самарчанка Полина Ерькина - победитель первенства мира по самбо U20
Девятиклассник из Самары выступил в шоу «Ярче звезд» на ТНТ
В Самаре прошёл благотворительный показ «Мода без границ»: мода, которая объединяет
На Самарскую область обрушится четыре сильные магнитные бури за 6 дней
Мероприятия
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Женщина решила накормить попугая в Тольятти и лишилась имущества в Жигулевске

6 октября 2025 11:45
152
Женщина решила накормить попугая в Тольятти и лишилась имущества в Жигулевске

В сентябре текущего года в дежурную часть О МВД России по городу Жигулёвску за помощью обратилась 59-летняя жительница Тольятти. Женщина сообщила, что из съемной квартиры в период её временного отсутствия похищены ноутбук, колонки, фен, телевизор и другое имущество, общей стоимостью более 15 тысяч рублей.

Полицейские, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия и не обнаружили следов взлома. Заявитель на дополнительные вопросы пояснила оперуполномоченным, что оставила дверь незапертой, попросив нетрезвую соседку присмотреть за квартирой.

Причиной своего поведения потерпевшая назвала желание накормить попугая, проживающего в Тольятти, и отсутствие ключей от арендуемой жилплощади – один экземпляр постоянно находится у мужа на работе.

Вернувшись через час, жительница Тольятти обнаружила отсутствие имущества, поняла, что самостоятельно с ситуацией не справится, и обратилась за помощью в полицию.

При виде полицейских соседка заметно занервничала, а когда ее спросили о произошедшем, начала давать противоречивые ответы. Сотрудники уголовного розыска доставили ранее не судимую 54-летнюю местную жительницу в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная вину в совершении противоправного деяния признала. Со слов работницы одного из местных заводов, находясь в алкогольном опьянении, она из любопытства проникла в квартиру и под влиянием внезапного, необъяснимого порыва совершила кражу чужого имущества.

Следственным отделом О МВД России по городу Жигулёвску по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», в отношении задержанной возбуждено уголовное дело. При осмотре квартиры злоумышленницы полицейские обнаружили, изъяли и вернули законной владелице похищенное имущество.

Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
6 октября 2025  11:18
Проблемный участок Московского шоссе в Самаре открыли раньше, чем планировали
166
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
5 октября 2025  13:47
В Самаре тепло есть в 195 шкалах и 200 детсадах
454
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
5 октября 2025  12:22
Вячеслав Федорищев поздравил учителей Самарской области с профессиональным праздником
495
Вячеслав Федорищев с рабочей поездкой прибыл в Республику Татарстан, где второй день работает делегация Самарской области.
4 октября 2025  19:22
Губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым
630
Обращаясь к присутствующим, глава региона отметил стратегическую важность данного проекта для укрепления промышленного комплекса области.
4 октября 2025  16:40
Вячеслав Федорищев дал старт производству стальных дверей в Самарской области
632
