Здание горадминистрации Самары оцеплено

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Ул. Куйбышева от Льва Толстого до Красноармейской перекрыли. Здание администрации города оцеплено.

В Самаре перекрыли дороги в старом центре. Корреспонденты sova.info передают с места событий: 8 апреля ориентировочно в 17:15 поступило сообщение о заминировании, дежурная группа зашла в администрацию города, но вскоре покинула здание.



Работа экстренных служб продолжается. Известно, что движение по улице Куйбышева перекрыто. Патрули выставлены от ул. Льва Толстого до Красноармейской. В профильных ведомствах от комментариев пока воздержались.

Фото: sova.info