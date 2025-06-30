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За выходные в Самарской области задержали 53 пьяных водителя

30 июня 2025 13:57
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За выходные в Самарской области задержали 53 пьяных водителя

В ходе рейдовых мероприятий с 27 по 29 июня 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения.

В состоянии опьянения допустили управление транспортом 53 водителя. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 150 водителей. Несмотря на выписанные требования, трое водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлены административные материалы, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 36 нарушителейправил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 9 правонарушений со стороны пешеходов и 15 со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 85водителей проигнорировали использование ремней безопасности.

В ходе проведения рейдов было выявлено 13нарушений правил дорожного движения мотоциклистами.  Региональная Госавтоинспекция призывает каждого участника дорожного движения не терять бдительности, не допускать правонарушений и быть ответственными за свои действия, которые крайне важны при участии в дорожном движении.

Теги: БДД

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