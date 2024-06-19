За управление машиной в состоянии опьянения житель Жигулевска лишен автомобиля

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Жигулевским городским судом 38-летний ранее не судимый безработный местный житель осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Судом установлено, что в апреле 2024 года мужчина был привлечен к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Менее чем через 2 недели гражданин вновь сел за руль автомобиля, будучи в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр.

Суд с учетом мнения прокурора назначил подсудимому наказание в виде обязательных работ на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. Его автомобиль «Лада Калина» конфискован в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.