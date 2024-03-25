За прошедшую неделю в Самарской области произошло 65 техногенных пожаров

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С 18 по 25 марта на территории Самарской области чрезвычайных ситуаций не произошло.

Пожарно-спасательные подразделения привлекались для тушения 65 техногенных пожаров, 39 из которых произошли в городских округах, 26 - в муниципальных районах области. К сожалению, на пожарах погибло 3 человека.

В жилом секторе зарегистрирован 31 пожар.

18 марта на улице Пархоменко в Комсомольском районе г. Тольятти горел частный дом на площади 42 кв.м. К ликвидации пожара привлекались 27 человек и 7 единицы техники. К сожалению, в результате пожара погибли 3 человека: мужчина 1953 г.р., женщина 1995 г.р. и ребенок 2019 г.р. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования.

За истекший период на водных объектах области происшествий произошло 1 происшествие, спасен 1 человек.

23 марта в дежурную смену Главного управления МЧС России по Самарской области поступило сообщение о том, что спасателями Поисково-спасательной службы Самарской области проведены работы по спасению девочки 2009 г.р., провалившейся под лед на реке Волга в районе ул. Полевая в Ленинском районе г.о. Самара.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 29 раз. В результате ДТП погибли 2 человека, пострадало 47 человек, еще 2 человека спасены.

За указанный период произошло 4 случая схода наледи с крыш многоквартирных жилых домов в Промышленном, Кировском и Советском районах г. Самары.

В результате происшествий погибших нет, пострадали 8 человек, в том числе 5 детей, после медицинского осмотра 4 человека, в том числе 2 ребенка (женщины 1955 и 1989 г.р., мальчики 2013 и 2019 г.р.) направлены на амбулаторное лечение, 4 человека, в том числе 3 ребенка (женщина 1984 г.р., мальчики 2012 и 2020 г.р., девочка 2017 г.р.) госпитализированы в медицинские учреждения городского округа Самара.