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За прошедшие сутки в СО потушили 4 пожара в многоквартирных жилых домах

24 ноября 2021 15:58
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Всего за сутки произошло 15 пожаров. Для их ликвидации привлекались 172 человека и 45 ед. техники.

За прошедшие сутки в Самарской области произошло 15 пожаров. Для их ликвидации привлекались 172 человека и 45 единиц техники.

2 раза пожарно-спасательные подразделения выезжали на ликвидацию пожаров в частных домах, и 4 раза - в квартирах многоквартирных жилых домов, где горели домашние вещи. На одном из таких пожаров в Сызрани пожарные спасли пожилую женщину. Она была госпитализирована.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает, что пожары в многоквартирных домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую. Люди могут задохнуться в дыму, получить тяжелые травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем, неисправная электропроводка – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах.

Для предотвращения пожаров в жилых домах необходимо придерживаться следующих основных требований пожарной безопасности:

1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.

2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.

3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.

4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков».

5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.

6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы.

7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток.

8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.

9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01», передает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:    пресс-служба облМЧС

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