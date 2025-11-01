За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП

199

31 октября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 404 нарушения ПДД РФ, в том числе 53 нарушения светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 12 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Кировском районе Самары.

В 21:40 мужчина, управляя автомобилем Kia Speсtra, двигался по регулируемому перекрестку Московского шоссе и улицы Зои Космодемьянской. Во время поворота на разрешающий сигнал светофора в сторону улицы Ташкентской допустил столкновение с электровелосипедом, под управлением 14-летнего юноши, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пассажиру электровелосипеда – 14-летнему юноше назначено стационарное лечение.

Второе ДТП произошло в Сызрани в 13:00 час. Госавтоинспекторы, прибыв на место ДТП, установили: 58-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по проспекту 50 лет Октября со стороны автодороги «Обход г. Сызрань» в направлении улицы Гагарина. В пути следования совершил наезд на дорожное ограждение с дальнейшим опрокидыванием на проезжей части. Водитель и его пассажир – 56-летняя женщина госпитализированы, еще одному пассажиру – 12-летнему мальчику назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

