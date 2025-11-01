Я нашел ошибку
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
За прошедшие сутки в регионе два подростка пострадали в ДТП

1 ноября 2025
199
В Кировском районе Самары на переходе пострадал 14-летний пассажир электровелосипеда.

31 октября на территории Самарской области зарегистрировано семь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало девять человек, в том числе двое несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено 404 нарушения ПДД РФ, в том числе 53 нарушения светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» и 12 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

Так, одно из дорожно-транспортных происшествий произошло в Кировском районе Самары. 

В 21:40 мужчина, управляя автомобилем Kia Speсtra, двигался по регулируемому перекрестку Московского шоссе и улицы Зои Космодемьянской. Во время поворота на разрешающий сигнал светофора в сторону улицы Ташкентской допустил столкновение с электровелосипедом, под управлением 14-летнего юноши, который пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Пассажиру электровелосипеда – 14-летнему юноше назначено стационарное лечение.  

Второе ДТП произошло в Сызрани в 13:00 час. Госавтоинспекторы, прибыв на место ДТП, установили: 58-летний мужчина, управляя автомобилем LADA Granta, двигался по проспекту 50 лет Октября со стороны автодороги «Обход г. Сызрань» в направлении улицы Гагарина. В пути следования совершил наезд на дорожное ограждение с дальнейшим опрокидыванием на проезжей части. Водитель и его пассажир – 56-летняя женщина госпитализированы, еще одному пассажиру – 12-летнему мальчику назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

Весь список