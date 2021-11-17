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За прошедшие сутки спасатели региона 13 раз выезжали на ликвидацию пожаров в жилом секторе 

17 ноября 2021 20:21
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17 ноября в Красноармейском районе пожар закончился трагично: погиб 1 человек.

Из оперативной сводки следует, что за минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области выезжали на ликвидацию 19 пожаров, 13 из которых произошли в жилом секторе, передает пресс-служба облМЧС.

Горели частные дома и надворные постройки в Ставропольском и Красноармейском районах, в Кинеле и Чапаевске, бани - в Нефтегорском и Шенталинском районах, дачные дома - в Волжском районе и Новокуйбышевске. 2 пожара в квартирах произошли в Самаре и Тольятти.

16 ноября в поселке Горный горел частный дом и надворные постройки на площади 80 кв.м, автомобили ВАЗ 2110 и Газель. Для ликвидации привлекались 14 человек личного состава и 3 единицы техники.

В этот же день в селе Подстепки Ставропольского района горела хозпостройка на площади 100 кв.м. Для ликвидации привлекались 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

К счастью, на этих пожарах никто не пострадал. Причины их возникновения уточняются.

17 ноября в Красноармейском районе пожар закончился трагично: погиб 1 человек.

Сообщение о пожаре в селе Ленинский Красноармейского района поступило ночью. Горел частный дом на площади 90 кв.м. Для ликвидации привлекались 5 человек личного состава и 2 единицы техники. К сожалению, погиб мужчина 1949 г.р., еще один мужчина, 1967 г.р. пострадал.

Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз настоятельно рекомендует гражданам соблюдать требования пожарной безопасности в жилье, на придомовых территориях и в банях, а также с особым вниманием относиться к правилам эксплуатации газового оборудования.

 

Фото:   облМЧС

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