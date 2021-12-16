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За долг по штрафам в почти 200 тысяч рублей у самарца арестовали иномарку

16 декабря 2021 13:29
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За долг по штрафам в почти 200 тысяч рублей у самарца арестовали иномарку

Мужчина, нарушивший ПДД почти 300 раз, в счет погашения долга забрали автомобиль. Возможная передача иномарки на торги побудила должника погасить долг в 197 тысяч рублей.

 В Межрайонном отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по г. Самаре на исполнении находилось 292 исполнительных производства, объединенных в сводное, в отношении нарушителя правил дорожного движения. Его задолженность по административным штрафам  составила свыше 197 тысяч рублей. 

В ходе совместного мероприятия с сотрудниками Госавтоинспекции принадлежащее должнику транспортное средство было установлено. В отношении  автомобиля «Hyundai Solaris» судебным приставом-исполнителем был составлен акт описи и ареста. Транспортное средство эвакуировано на специализированную стоянку. 

Должника предупредили, что у него на оплату штрафов есть 10 дней. В случае же, если он не погасит задолженность, то иномарка будет отправлена на торги. Полученное от судебных приставов предупреждение побудило должника на следующий же день выплатить всю сумму долга.

Сводное исполнительное производство окончено.

Теги: Судебные приставы

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