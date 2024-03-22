За четыре дня в Тольятти на пожарах погибли три человека

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Всего за четыре дня, с 14-18 марта, в Тольятти на пожарах погибло три человека, трое травмировано, в том числе и дети.

Всего с начала 2024 года на территории Тольятти зарегистрировано более 90 пожаров. Прирост буквально по 10 пожаров в неделю. Возросло и количество пострадавших людей. Травмы получили 11 человек, погибло 8.

Пожары в жилище случаются при различных обстоятельствах. Основными причинами называется неисправные электроприборы, проводка и простая человеческая халатность.

К сожалению, при таких ЧП чаще всего травмированными оказываются люди пожилые, инвалиды и дети.

На прошлой неделе произошел ряд таких случаев.

Так, 14 марта 2024 года в 19 час. 51 мин. на ул. Полякова, на 9-м этаже многоквартирного жилого года случился пожар. Горели домашние вещи и мебель в комнате 3-х комнатной квартиры. Площадь пожара составила 16 кв.м. Причиной пожара послужила детская шалость с огнем младшего из детей.

Пострадали: девочка 2012 г.р. и мальчик. 2015 г.р. при отравлении продуктами горения. Они были госпитализированы

в медицинское учреждение города. Дети проживают в полной благополучной семье. Родителей на момент пожара не было дома.

18 марта трагедия в п. ЖигМоре, в частном жилом доме на ул. Пархоменко унесла жизни сразу 3-х человек: пожилого гражданина с инвалидностью, 1953 г.р., его дочери, 1995 г.р. и внучки 2019 г.р. Тревожный вызов на пульт пожарной охраны поступил 18.03.2024 в 05:42. Горел частный жилой дом. Площадь пожара составила 42 м2. Предварительно причина пожара - аварийный режим работы электрооборудования (сети). Причины гибели людей установят эксперты. В доме не было установлено автономных дымовых пожарных извещателей, которые могли бы вовремя оповестить спящих людей и спасти бесценные жизни.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу Тольятти управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области Владимир Томаров напоминает тольяттинцам, что при обнаружении признаков пожара (запаха гари, задымления, искрения, пламени) нужно немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», «101», сообщив свой точный адрес, место пожара и встретить пожарную охрану. Необходимо научить своих детей правилам безопасного поведения, тоже уметь действовать при пожаре, знать свою фамилия и имя, адрес места жительства, уметь помочь своим престарелым родственникам, близки людям, соседям.

По материалам газеты "Городские ведомости"